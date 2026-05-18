В Госдуме назвали «пилотным» проектом возвращение российских гимнастов на международные соревнования
Депутат Бутина: решение FIG допустить россиян с флагом и гимном — большая победа
Исполком Международной федерации гимнастики (FIG) принял знаковое решение: российские спортсмены возвращаются на мировые турниры, причем выступать они будут под флагом и с гимном страны. Решение распространяется на все пять гимнастических видов спорта, которые курирует Федерация гимнастики России. О том, почему это большая победа и как она может повлиять на другие международные федерации, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала депутат Государственной Думы, член комитета по международным делам Мария Бутина.
Большая победа
Мария Бутина назвала решение исполкома Международной федерации гимнастики знаковым и долгожданным.
«Отмечу, что исполком принял решение не просто о допуске российских спортсменов до участия в турнирах, но допустить их с флагом и гимном нашей страны. Решение распространяется на все пять гимнастических видов спорта: спортивную и художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и аэробику. Считаю, что это большая победа», — заявила парламентарий.
Она подчеркнула, что в этом есть и заслуга Министерства спорта России, которое успешно защищает интересы отечественного спорта на международной арене.
Мировая гимнастика без россиян теряет очень много
Бутина отметила, что это решение FIG — еще и факт признания.
«Наши традиции, школа и мастерство известны во всем мире. Несмотря на ранее существующие запреты и ограничения, многие иностранные спортсмены желают получить опыт наших тренеров, которые готовят выдающихся спортсменов», — пояснила депутат.
Это может стать примером для других федераций
Отвечая на вопрос о влиянии решения FIG на другие международные спортивные организации, Бутина выразила уверенность, что оно может послужить «пилотным» проектом.
«Спорт вне политики возможен. Нет смысла бояться принимать такие решения. Спорт — это движение, он должен быть конкурентным и равным для всех стран, вне зависимости от политических решений. Никакие санкции не должны сломить дух спортсменов, которые своим упорством и трудом пытаются достичь максимальных высот», — сказала парламентарий.
Когда россияне выступят
Бутина перечислила ближайшие турниры, в которых смогут принять участие российские гимнасты:
- Спортивная акробатика: этапы Кубка мира в Болгарии (29–31 мая) и Азербайджане (5–7 и 19–21 июня);
- Аэробика: этапы Кубка мира в Азербайджане (5–7 июня) и Китае (27–29 июня), чемпионат мира в Испании (4–13 сентября);
- Прыжки на батуте: Кубок мира в Швейцарии (26–27 июня) и Португалии (4–5 июля);
- Художественная гимнастика: Кубок вызова в Румынии (26–28 июня), этап Кубка мира в Милане (10–12 июля), чемпионат мира в Германии (12–16 августа);
- Спортивная гимнастика: чемпионат мира в Нидерландах (17–25 октября).