Сон о коровах сделал россиянку миллионершей

Жительница Карелии увидела во сне стадо ухоженных коров, нашла в интернете толкование и решила проверить судьбу. Женщина купила 10 билетов онлайн-лотереи «Великолепная 8» и выиграла более двух миллионов рублей. Как сообщает портал «Столица на Онего», один из билетов принес ей суперприз.

Сны иногда сбываются, и жительница Карелии Екатерина — лучшее тому подтверждение. Накануне знаменательной покупки женщине приснилось стадо ухоженных коров. Решив не игнорировать знак, она заглянула в интернет и удивилась толкованиям. Как выяснилось, сон предвещал благополучие и удачу.

Воодушевленная предсказанием, россиянка отправилась в онлайн-лотерею и приобрела 10 билетов «Мечталлион» в рамках розыгрыша «Великолепная 8». Один из них оказался счастливым билетом: сумма выигрыша превысила два миллиона рублей.

Екатерина уже решила, на что потратит неожиданное богатство. Деньги пойдут на ремонт в семейном доме, конечно, после уплаты налогов. Остается только гадать, решилась бы россиянка на лотерею, если бы ей не приснился такой сон.

Ранее сообщалось, что строитель из Малайзии шокирован выигрышем 196 млн рублей.