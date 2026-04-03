Выскочки «Салават» и «Торпедо», снайпер из «Далласа», перекрестный плей-офф: КХЛ перед вторым раундом Кубка Гагарина

В розыгрыше Кубка Гагарина завершился первый раунд. Большинство серий 1/8 финала завершились победами команд, которые стояли выше по итогам регулярного чемпионата, хотя в большинстве отдельных взятых матчей шла очень упорная борьба — овертаймы и победы с разницей в одну шайбу были обычным делом.

Прорыв «Салавата»

Лишь в двух случаях фавориты были побиты. Нижегородское «Торпедо» одолело «Северсталь», которая провела лучшую регулярку в своей истории (третье место в Западной конференции), но в плей-офф, как считает главный тренер Андрей Козырев, команде не хватило удачи при реализации моментов.

Эпичнее был путь к плей-офф «Салавата Юлаева». Команда одолела богатый и амбициозный «Автомобилист» в шести матчах. Драматично сложился решающий поединок. На последней минуте третьего периода уральцы вышли вперед, но «Салават Юлаев» успел перевести игру в овертайм. Евгений Кузнецов замкнул передачу Шелдона Ремпала, и зрители увидели фирменную «птичку» от экс-форварда «Вашингтона» — за четыре секунды до конца основного времени. В овертайме зарешала та же парочка, только теперь Кузнецов филигранно вывел на бросок Ремпала.

А ведь перед началом сезона будущее уфимской команды рисовалось печально. У «Салавата» были проблемы с финансированием, и состав формировался по принципу «с бору по сосенке». Кстати, и Кузнецов, и Ремпал пришли в команду по ходу сезона.

Евгений не смог прижиться в «Металлурге», где его регулярно троллил тренер Андрей Разин, а в Уфе показал достойную результативность — 18 очков в 19 матчах регулярного чемпионата. Канадец уезжал перед началом сезона за океан, но в основной состав «Вашингтона» пробиться не сумел и решил вернуться в КХЛ. «Салавату» его возвращение очень помогло — 46 баллов в 38 матчах регулярки, а в плей-офф Ремпал — лучший бомбардир команды с 7 (3+4) очками.

Герои первого раунда

Лучшим снайпером 1/8 финала стал нападающий ЦСКА Денис Гурьянов. В пяти матчах серии со СКА он забросил шесть шайб — чуть более трети всех командных голов в серии (17). Бывший форвард «Далласа» после возвращения из НХЛ вышел на пик своей результативности: в регулярном чемпионате у него было 15 шайб в 22 матчах.

Список лучших бомбардиров с 7 очками возглавляют сразу пять хоккеистов: Гурьянов, Ремпал, Николай Коваленко из ЦСКА, Константин Окулов из «Авангарда» и Дэниел Спронг из «Автомобилиста». «Летучий голландец» как мог пытался вытащить екатеринбуржцев, но теперь свой лицевой счет он уже не пополнит. Самым предсказуемым выглядит наличие в списке Окулова, который стал вторым бомбардиром регулярного чемпионата с 74 (24+50) очками. Личный рекорд результативности за сезон омский нападающий перебил сразу на 20 пунктов.

39-летний Александр Радулов год назад стал MVP Кубка Гагарина. Ветеран и в этом сезоне ведет «Локомотив» за собой — 5 очков в пяти матчах серии со «Спартаком».

Среди вратарей феноменальную статистику показал 22-летний Александр Смолин из «Металлурга». В пяти матчах он одержал четыре победы (с одним шатаутом), пропуская в среднем 0,67 шайбы за игру и отражая 96,9% бросков.

Перекрестный плей-офф

В первом раунде команды Восточной и Западной конференций играли друг с другом. Со второго раунда начинается перекрестный плей-офф. Четвертьфинальные пары сформированы по следующему принципу: лучшая команда Запада сыграет с худшей командой Востока (по итогам регулярки), вторая команда Запада — с третьей командой Востока и так далее.

Таким образом, сформировались пары «Локомотив» (первое место на Западе) — «Салават Юлаев» (пятое место на Востоке), «Авангард» (2В) — ЦСКА (4З), «Металлург» (1В) — «Торпедо» (6З), минское «Динамо» (2З) — «Ак Барс» (3В). Сетка уже сформирована: в полуфиналах встретятся победители первой и второй, третьей и четвертой пар.

Первые матчи четвертьфинальных серий будут сыграны 8 и 9 апреля.