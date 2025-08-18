Выздоравливающий «Спартак», «антимосковская» «Балтика, уверенный ход ЦСКА и «Краснодара»: обзор РПЛ

В Российской премьер-лиге завершились семь матчей пятого тура. Заключительная встреча тура «Пари НН» — «Динамо» (Махачкала) пройдет в понедельник, 18 августа, и ее исход не может повлиять на размещение команд в верхней части турнирной таблицы.

«Спартак» упустил победу в матче с «Зенитом»

«Спартак» и «Зенит» неудачно начали чемпионат, но в очной встрече показали футбол высокого класса.

На 15-й минуте гости открыли счет. Удар Маттео Кассьерры парировал Александр Максименко, но колумбиец первым оказался на добивании. «Спартак» перехватил инициативу и еще до перерыва вышел вперед. На 18-й минуте отличился Маркиньос, а через 20 минут первый гол в РПЛ забил самый дорогой игрок в истории красно-белых Жедсон Фернандеш.

Фото: [ ФК «Спартак» ]

На 63-й минуте «Зенит», оставшийся в меньшинстве после удаления Дугласа Сантоса, сравнял счет: Александр Соболев технично распорядился мячом в штрафной и забил бывшей команде.

«Спартак» нагнетал давление и обязан был побеждать. В концовке матча москвичи получили право на пенальти, но у Эсекьеля Барко поехала нога при ударе. Жедсон добил мяч в ворота, но гол был отменен: у аргентинца зафиксировали двойное касание.

Ничья не устроила обе команды, остающиеся в нижней части турнирной таблицы: «Зенит» на девятом месте с шестью очками, «Спартак» на 13-м с пятью баллами.

«Балтика» против Москвы

Фото: [ ФК «Балтика» ]

Вернувшаяся в РПЛ «Балтика» получила на старте сезона непростой календарь: три из пяти матчей команда Андрея Талалаева провела против столичных грандов. Итог противостояния Калининграда с Москвой — победа и две ничьих.

В пятом туре «Балтика» принимала лидирующий в турнире «Локомотив». Хозяева открыли счет на третьей минуте благодаря Брайану Хилю. Нападающий отличился уже четвертый раз в чемпионате. В дальнейшем у калининградцев, грамотно построивших игру, были неплохие шансы, чтобы добиться победы. Но на 80-й минуте «Локо» сравнял счет — мяч в ворота переправил Николай Комличенко.

Железнодорожники сумели сохранить единоличное лидерство в турнире — 13 очков, «Балтика» с девятью очками и без единого поражения набрала девять баллов — пятое место.

«Краснодар» и ЦСКА гонятся за «Локомотивом»

Верхняя часть турнирной таблицы уплотнилась после побед ЦСКА и «Краснодара», приблизившихся к «Локомотиву» (11 и 12 очков соответственно).

Фото: [ ФК «Динамо» ]

ЦСКА в матче с «Динамо» (3:1) еще в первом тайме провел три образцово расчерченных атаки, которые завершили Алвес, Милан Гайич и Матвей Кисляк, признанный экспертами лучшим игроком матча. «Динамо» ответило голом Дениса Макарова на 50-й минуте.

«Краснодар» разгромил «Сочи» (5:1). В этом матче основные события произошли во втором тайме. Эдуард Сперцян оформил дубль. Свой второй мяч полузащитник «быков» забил прямым ударом со штрафного — всего в карьере у краснодарца семь таких мячей. Он догнал по этому показателю бразильца Халка, забивавшего за «Зенит». Еще один успешный штрафной сделает Сперцяна единоличным лидером в РПЛ.

Фото: [ ФК «Краснодар» ]

«Сочи» ответил голом Антона Зиньковского, но «Краснодар» быстро добился решающего превосходства. Отличились Виктор Са и Никита Кривцов, а окончательный счет установился после автогола Сергея Волкова.

«Рубин» у подножия первой тройки, победоносный Черчесов

«Рубин» дома обыграл «Ростов» (1:0) и с 10 очками поднялся на четвертое место. Единственный гол на 52-й минуте забил Дмитрий Кабутов, четко распорядившись мячом в штрафной после розыгрыша стандарта.

Фото: [ ФК «Ахмат» ]

Вторую победу кряду под руководством Станислава Черчесова одержал «Ахмат». Эгаш Касинтура открыл счет в матче с «Крыльми Советов» на пятой минуте, во втором тайме Мохамед Конате и Касинтура довели счет до крупного, но Владимир Игнатенко в концовке матча сократил отставание — 3:1.

Волевую победу в Самаре одержал «Оренбург». Уральцы после первого тайма уступали тольяттинскому «Акрону», за который отличился Стефан Лончар. Во втором тайме Лончар поучаствовал уже в голе в свои ворота. После подачи со штрафного Эмирджана Гюрлюка мяч попал в черногорца. На 85-й минуте Гюрлюк забил победный гол уже без посторонней помощи.