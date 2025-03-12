Задоров вышел в лидеры по штрафу в НХЛ: кулаки Русского Крушителя становятся весомым козырем «Бостона»

Защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров в ночь на среду, 12 марта, провел очередную драку в НХЛ и вышел в лидеры по штрафным минутам во всей лиге.

За несколько секунд до конца матча с «Флоридой» (3:2) Задоров схлестнулся с канадским нападающим Сэмом Беннеттом, также известным своей жесткой игрой. Россиянин уложил соперника на лед. В игре с «Пантерз» Задоров заработал семь минут штрафа и вышел в лидеры всей лиги по этому показателю — теперь у него 126 минут. Это личный рекорд Русского Крушителя, хотя до конца регулярного чемпионата «Бостону» осталось провести еще 16 матчей.

Кулаки Задорова нужны «Бостону»

«Бостон Брюинз» переживает непростые времена: находящаяся в стадии перестройки команда рискует не попасть в плей-офф. Накануне дедлайна «Мишки» расстались со своей легендой Брэдом Маршаном — последним осколком чемпионской команды 2011 года. Покинули команду и другие важные игроки — Брэндон Карло, Чарли Койл, Трент Фредерик. Ведущие защитники Хампус Линдхольм и Чарли Макэвой находятся в лазарете.

При этом «Бостон» еще не утратил шансов на попадание в плей-офф. От восьмой строчки в восточной конференции «Брюинз» отделяет всего два очка. Главная надежда команды — бомбардирский гений Давида Пастрняка, в этом сезоне набравшего уже 81 (33+48) очко в 66 матчах. Но без крепкого тыла успех невозможен.

29-летний Никита Задоров, поигравший за «Баффало», «Колорадо», «Чикаго», «Калгари» и «Ванкувер», кажется, нашел свою команду. Накануне сезона он подписал лучший контракт в своей карьере — $30 млн за шесть лет: в «Бостоне» понимали, что кулаки Русского Крушителя в ближайшее время им очень пригодятся.

Фото: [ ХК «Бостон Брюинз» ]

Речь не только о драках. Они иногда заводят команду, а иногда и вредят: после очередного сбрасывания Задоровым краг «Бостон» как минимум на пять минут лишается ведущего игрока обороны или получает меньшинство. Но уже само присутствие на площадке защитника ростом 197 см и весом 107 кг, обладающим при этом превосходным катанием, делает жизнь нападающих соперника некомфортной. Лучше не пытаться проскочить защитника на скорости — Задоров без раздумий впечатает в борт. При приближении мощного россиянина приходится притормаживать, быстрее расставаться с шайбой.

Перешедший во «Флориду» Брэд Маршан был королем провокаций. Задоров может заменить экс-капитана и в этом качестве. В последнее время он освоил серьезный арсенал приемов, выводящих соперника из себя: мелкие точки, цепляния, бесконечные разговоры — россиянин давно освоился в Америке и с английским у него нет проблем.

Оставшиеся матчи регулярного чемпионата «Бостону», судя по всему, предстоит проводить в режиме «выживания». И здесь все качества Задорова команде пригодятся не в меньшей степени, чем атакующий потенциал того же Пастрняка.

Задорова — в сборную?

В последние недели активно обсуждается возможность участия сборной России в Олимпийских играх — 2026. Это произошло после заявлений МОК, в которых предлагается федерациям по видам спорта обеспечить доступ россиянам к квалификационным отборам.

Эксперты уже прикидывают, кто бы мог войти в состав национальной команды на Игры.

«Я на все 100 процентов хочу играть за свою страну, с удовольствием бы это делал. Но я не контролирую ситуацию. Чтобы это произошло, должны сложиться миллион факторов. Сначала нас должны восстановить в правах, затем НХЛ должна согласиться отпустить нас, наконец, меня должны вызвать. Неизвестно, сделают ли они это, учитывая мои предыдущие заявления», — сказал Задоров в интервью RG.

Хоккеист был известен своей критическими высказываниями (впрочем, достаточно умеренными) в адрес российских властей. Однако в последнее время Задоров изменил свою позицию или, по крайней мере, стал высказываться гораздо аккуратнее.