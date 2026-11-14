«Внезапный ночной кашель». Эксперт назвал неожиданный симптом заражения паразитами

В Саратовской области 19 жителей заразились описторхозом, употребив вяленую рыбу, семерых пришлось госпитализировать. Директор Института медицинской паразитологии Сеченовского университета Александр Лукашев в эксклюзивном комментарии aif.ru пояснил, что специфических симптомов у этого и других паразитарных заболеваний нет. По его словам, в большинстве случаев симптомов либо нет вообще, либо они слабо выражены — это могут быть слабость, аллергические реакции, расстройство пищеварения, причем такие проявления нередко вызваны совершенно другими причинами.

Паразитолог отметил, что заподозрить заражение позволяет внезапный эпизодический кашель по ночам.

«С заражением аскаридами, вернее, с одним из этапов их развития, может быть связан ночной эпизодический кашель. Важно понимать, что речь об эпизодическом кашле. Если ночной кашель беспокоит больше нескольких недель, то нужно искать другие причины, как правило, связанные с нарушением работы желудка», — уточнил эксперт.

Лукашев обратил внимание и на другой «побочный эффект» паразитарных инвазий. По его словам, при ряде заболеваний самочувствие человека может внезапно улучшиться.

«Некоторые паразиты, например, уменьшают симптомы аллергии и даже бронхиальной астмы», — добавил он.

Эксперт подчеркнул, что наилучшей профилактикой паразитарных заболеваний остается соблюдение личной гигиены и употребление продуктов только из проверенных источников. При подозрении на заражение следует обратиться к врачу, самолечение недопустимо.

Ранее сообщалось о том, что в Центре Рошаля спасли мальчика с огромной кистой печени, которая возникла из-за паразита.