«Пенсии шахтеров и пилотов ждет перерасчет». СФР обновит выплаты с 1 февраля 2027 года

Кутарова: СФР пересчитает доплаты к пенсиям летчиков и шахтеров

Экономика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Людмила Матвиенко]

Социальный фонд России с 1 февраля 2027 года проведет плановый перерасчет ежемесячных доплат к пенсиям членов летных экипажей гражданской авиации и отдельных категорий работников угольной промышленности. Об этом в интервью РИА Новости сообщила доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова.

Право на доплату имеют работники угольной отрасли со стажем не менее 25 лет, занятые полный день на добыче угля и сланца, строительстве шахт или в обслуживающих их военизированных горноспасательных частях. Также право получают работники ведущих профессий — горнорабочие очистного забоя, проходчики, забойщики на отбойных молотках и машинисты горных выемочных машин — со стажем от 20 лет.

Перерасчет производится автоматически четыре раза в год: с 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. Доплаты являются самостоятельным видом дополнительного социального обеспечения и не входят в состав страховой пенсии, финансируются за счет специальных взносов работодателей в СФР.

«Размер доплаты зависит от среднемесячного заработка и стажа работника, а также от объема взносов, поступивших в Социальный фонд за предыдущий квартал», — отметила Кутарова.

Ранее сообщалось о том, что в 12 регионах средняя пенсия превысила 30 тысяч рублей.

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