«Кофе натощак не приводит к гастриту». Эндокринолог развеяла мифы о завтраке

Отказ от завтрака сам по себе не замедляет обмен веществ, и убедительных доказательств того, что без утреннего приема пищи труднее удерживать нормальный вес, нет. Об этом в интервью RT рассказала врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Виктория Садовская.

По ее словам, распространенное опасение, что кофе на голодный желудок раздражает слизистую и со временем приводит к болезням желудка, преувеличено. У здорового человека напиток не вызывает ни гастрита, ни язвы, пояснила специалист. Однако у привычки ограничиваться утром только кофе есть несколько нюансов. Во-первых, он усиливает выработку соляной кислоты в желудке, поэтому у людей, которые и без того часто страдают от изжоги, может ее усилить. Во-вторых, кофеин возбуждает нервную систему, поэтому у чувствительных к нему людей он способен вызывать тревожность и учащенное сердцебиение. Эти реакции индивидуальны, поэтому ориентироваться стоит исключительно на собственное самочувствие, добавила собеседница RT.

Если кофе натощак переносится хорошо, а с утра больше ничего есть и пить не хочется, стоит подумать о том, насколько в целом сбалансирован дневной рацион и могут ли остальные приемы пищи компенсировать утренний пропуск, посоветовала эндокринолог.

«Обед и ужин должны полностью покрывать потребность в белке, клетчатке и других питательных веществах», — подчеркнула Садовская.

Еще один нюанс касается того, как утренний кофе влияет на питание в течение дня. Если после него удается спокойно обедать и ужинать, проблем нет. Однако кофе, особенно молочный и сладкий, способен надолго подавлять аппетит и тем самым отодвигать следующий прием пищи. Тогда привычный режим питания сбивается и к вечеру появляется сильный голод, предостерегла врач.

Наконец, важно то, какой именно кофе человек пьет. В чашке черного кофе почти нет калорий, а вот большой стакан латте или капучино, особенно с сахаром, сиропом или сливками, содержит 200–400 ккал, а иногда и больше. По калорийности такой напиток сопоставим с отдельным приемом нормальной пищи, но по составу заметно ему уступает. Когда любители такого напитка пытаются снизить вес, они нередко не учитывают напиток в калорийности рациона, хотя он тоже дает организму энергию, заключила эксперт.

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