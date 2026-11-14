«Водитель будет не нужен». К 2050 году доля беспилотных машин на дорогах РФ может достичь 50%

Правительство внесло в Госдуму законопроект о высокоавтоматизированных транспортных средствах. Согласно материалам к документу, к 2050 году доля беспилотных машин на российских дорогах может достичь 50%, сообщает ТАСС .

«В долгосрочной перспективе (к 2050 году) ожидается, что доля беспилотных транспортных средств на российских дорогах может достичь 50%», — говорится в пояснительной записке.

В кабмине ожидают, что это обеспечит дополнительный вклад в рост ВВП, повысит скорость доставки грузов, снизит аварийность и уменьшит нагрузку на окружающую среду.

Законопроект вводит определение высокоавтоматизированного транспортного средства и порядок эксплуатации без участия водителя, в том числе с дистанционной поддержкой. Документ закрепляет обязанности производителей и операторов по техобслуживанию и обновлению ПО. Ответственность за вред жизни, здоровью или имуществу граждан возлагается на владельца беспилотного автомобиля; в зависимости от уровня автоматизации ответственность может нести лицо, контролировавшее движение машины в момент аварии.

Ранее эксперт Бастрыкина сообщила, что ИИ помогает избежать аварий, несмотря на ошибки водителей.