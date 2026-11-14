«Ни кричать, ни пугать». Зоолог Кречмар рассказал, как вести себя при встрече с медведем

Зоолог Кречмар: при встрече с медведем нужно тихо отойти на 300-500 метров

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Кандидат биологических наук, зоолог и специалист по конфликтам между крупными животными и человеком Михаил Кречмар в интервью ТАСС рассказал, как следует действовать при обнаружении медведя на расстоянии. По его словам, человеку необходимо незаметно удалиться на 300–500 метров, не привлекая внимания хищника.

«Во время встречи нужно очень тихо вернуться тем же путем, каким пришли. Отойти метров на 300-500, подождать полчаса и продолжить свой путь», — посоветовал эксперт.

Кречмар отметил, что если зверь не замечает человека, оптимальной тактикой будет тихий отход назад. Попытки прогнать животное в такой ситуации не требуются.

«Он своими делами заниматься закончит и потихонечку уйдет. Ни вы его больше никогда не увидите, ни он вас. Ни в коем случае не надо привлекать к себе его внимание, кричать или пытаться его испугать», — заключил специалист.

Ранее сообщалось о том, что медведь съел хурму прямо у автобусной остановки в Хатиодзи.

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