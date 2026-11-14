«Отказ от сахара не нужен» Эндокринолог развеяла мифы о питании при диабете

Полный отказ от сахаров при диабете не требуется — глюкоза поступает в организм не только с кондитерскими изделиями, но и с крупяными блюдами, молочными продуктами и фруктами. Такое заявление в интервью ТАСС сделала Олеся Гурова — кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, доцент кафедры эндокринологии № 1 Сеченовского университета (Первый МГМУ им. И. М. Сеченова).

«С питанием при диабете связано огромное количество мифов. Повышать уровень глюкозы могут не только сладости: углеводы содержатся и в хлебе, крупах, молочных продуктах, фруктах, и что важно, эти продукты являются нормальной частью полноценного рациона. Поэтому питание при сахарном диабете 2-го типа — это не список бесконечных запретов и не отказ от целых групп продуктов», — сказала она.

По словам Гуровой, современные рекомендации, наоборот, ориентируют на разнообразный стол с овощами, фруктами, цельным зерном, бобовыми, достаточным количеством белка и клетчатки. Урезать в первую очередь стоит сладкие напитки, избыток добавленного сахара и продукты глубокой переработки.

Как подчеркнула врач, диабетику разумнее не коллекционировать советы окружающих о том, «что диабетику нельзя», а вместе с эндокринологом либо специалистом по питанию, разбирающимся в особенностях заболевания, выстроить привычный рацион так, чтобы он оставался полноценным и разнообразным и одновременно помогал держать болезнь под контролем.

Напомним, 14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. Праздник учредили в 1991 году Международная диабетическая федерация и Всемирная организация здравоохранения.

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