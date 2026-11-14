ЦБ РФ сохранил прогноз по возвращению инфляции к 4% в 2027 году

Банк России сохраняет прогноз по возвращению инфляции к целевому уровню 4% в 2027 году. При этом регулятор констатирует, что риски для достижения этого таргета возросли, что потребовало пересмотра траектории ключевой ставки в сторону повышения на ближайшие два года.

«Риски для достижения целевого уровня инфляции увеличились. Именно эти обстоятельства потребовали скорректировать траекторию ключевой ставки вверх на горизонте двух ближайших лет. При этом мы сохраняем прогноз по возвращению инфляции к 4% в 2027 году», — говорится в сообщении регулятора.

ЦБ отдельно указывает, что долгосрочный прогноз по ставке был пересмотрен не из-за разовых факторов, а вследствие их более устойчивых вторичных эффектов на инфляционные процессы. По оценке регулятора, на фоне временного шока, вызванного повреждением производственных мощностей и сокращением предложения топлива, инфляционные ожидания населения и бизнеса выросли, а компании активнее переносили издержки в цены. В результате устойчивая часть инфляции в пересчете на год увеличилась до 5–6%, тогда как в первом полугодии регулятор оценивал ее в 4–5%.

Ранее сообщалось о том, что в России подняли прогноз по ключевой ставке.