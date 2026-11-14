«Зубы за счет бюджета». Кому положено бесплатное протезирование зубов?

Куринный: герои России и участники СВО имеют право на бесплатное протезирование

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Елена Шаяхметова]

Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в интервью РИА Новости сообщил о категориях граждан, которым доступно бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, за исключением изделий из драгоценных металлов.

«Согласно федеральному законодательству, право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов — за исключением изготовленных из драгоценных металлов — предусмотрено для Героев Советского Союза, Героев России, полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации, полных кавалеров ордена Трудовой Славы и матерей-героинь», — сказал он.

По информации парламентария, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также ветераны боевых действий, включая получивших этот статус участников СВО, могут рассчитывать на бесплатное протезирование в рамках региональных мер поддержки. Также он упомянул граждан, пострадавших от радиации.

Куринный отметил, что с 2026 года услуги по зубопротезированию для участников СВО включены в территориальные программы государственных гарантий. Действующие военнослужащие проходят процедуру бесплатно в военно-медицинских организациях. У военных пенсионеров также сохраняется право на помощь в ведомственных учреждениях, однако конкретные условия рекомендуется уточнять непосредственно в медицинской организации.

Депутат добавил, что ветераны труда могут получить бесплатное протезирование в рамках региональных программ при условии, что подобная мера поддержки действует в субъекте РФ.

Ранее сообщалось о том, что ИИ научили оценивать риск кариеса по социально-бытовым данным.

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