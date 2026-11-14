«Темп работ высокий»: Движение поездов через Виледь восстановят в ноябре

Цыбульский: движение поездов на участке с обрушившимся мостом запустят в ноябре

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Восстановление железнодорожного сообщения на участке в Архангельской области, где произошло обрушение моста через реку Виледь, планируется завершить в ноябре. Об этом заявил губернатор региона Александр Цыбульский, сообщает сайт областного правительства.

«Все восстановительные работы на участке полностью запущены, темп работ высокий, имеется достаточное количество техники и личного состава. <...> До конца месяца, а есть большая вероятность, что и раньше, движение на этом направлении будет восстановлено», — сказал глава региона.

Чрезвычайное происшествие произошло 10 ноября. В 5:10 мск на перегоне Черемуха — Виледь в Архангельской области после обрушения моста через реку Виледь сошел с путей вагон грузового поезда. Пострадавших в результате случившегося нет.

Впоследствии в ряде округов Архангельской области был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. По словам Цыбульского, в Вилегодском округе сохранялась угроза обрушения железнодорожного моста.

Ранее сообщалось о том, что в метро Москвы запустили поезд с 200 произведениями современных художников.

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