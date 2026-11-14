«Это шанс стать родителями после рака». Что изменится для онкопациентов с 2027 года?

Проект программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2027 год дополнен пунктом о криоконсервации и двухлетнем хранении биоматериалов для пациентов с онкологическими заболеваниями, не имеющих детей. Об этом со ссылкой на соответствующий документ сообщает ТАСС .

Уточняется, что данные меры направлены на сохранение фертильности перед проведением химиотерапии и лучевого лечения. Помимо этого, проект предусматривает использование вспомогательных репродуктивных технологий, включая экстракорпоральное оплодотворение, а также предоставление требуемых лекарственных препаратов.

В документе отмечается, что медицинская помощь такого профиля будет оказываться в стационарных условиях и в дневном стационаре. Криоконсервация и хранение биоматериалов на протяжении двух лет предусмотрены для пациентов, у которых на момент лечения нет детей.

Ранее сообщалось о том, что в Минздраве связали успехи в лечении онкологии с внедрением новых технологий.