Залечь на дно в Питтсбурге: почему рухнула великая команда Кросби и Малкина

Клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз» уже 20 лет ассоциируется с именами Сидни Кросби и Евгения Малкина, с которыми выиграл три Кубка Стэнли и много лет являлся контендером НХЛ. Но прямо сейчас «Питтсбург» — беспросветный аутсайдер, и, похоже, падение продолжится. Команда три сезона подряд не попадала в плей-офф и собирается уйти в глубокую перестройку.

Портал «Подмосковье сегодня» анализирует причины падения великой команды.

Новый контракт Малкина

В 2022 году «Питтсбург» заключил новые контракты с Евгением Малкиным (на четыре года) и защитником Крисом Летангом (на целых шесть лет). Культовые для «Пингвинз» игроки уже тогда были немолоды, но, казалось, еще есть шанс собраться и дать последний бой.

На переподписании своих друзей и любимых партнеров настаивал Кросби, у которого контракт еще действовал. Сейчас капитан подписался еще на два года, у Малкина остается еще год по контракту.

По прошествии времени представляется, что Малкину стоило бы поискать себе новый клуб, которому бы пригодились мастерство и опыт россиянина для борьбы за Кубок Стэнли.

Фото: [ ХК «Питтсбург Пингвинз» ]

Но и в «Питтсбурге» трехлетней давности не все было потеряно. Просто нужно было поддержать ветеранов залатыванием других дыр в составе — озаботиться внятными вингерами для Малкина, укрепить оборону и вратарскую позицию. Этого сделано не было, и в сезоне 2022/2023 «Питтсбург» не попал в плей-офф ­— до этого он был там 16 лет подряд.

Приход Дубаса

В 2023 году «Пингвинз» сменили генерального менеджера. В клуб пришел уволенный из «Торонто» Кайл Дубас — фигура в НХЛ интересная, но крайне противоречивая. Он стал генменеджером в 32 года и сразу отметился мощной сделкой, подписав на семь лет и $77 млн капитана «Айлендерс» Джона Тавареса. Нападающий свои деньги отрабатывал, но его зарплата тяжелым грузом легла в платежку «Торонто», и во многом из-за этого клуб не мог собрать боеспособный состав для борьбы за Кубок Стэнли.

Не менее ярко Дубас начал в «Питтсбурге» — выменял у «Сан-Хосе» защитника Эрика Карлссона с зарплатой в $11,5 млн (правда, $1,5 млн остались в платежке «Сан-Хосе»), что в значительной степени связало руки клубу в плане других трансферов.

Фото: [ ХК «Питтсбург Пингвинз» ]

В 2024 году «Питтсбург» не смог договориться о новом контракте с одним из лучших бомбардиров команды Джейком Генцелом и обменял его в «Каролину» (перед началом прошлого сезона американец подписался с «Тампой»). Толковых вингеров в команде стало еще меньше. Если в звене Кросби еще оставались Брайан Раст и Рикард Ракелль, то Малкину просто не с кем было играть.

Увольнение Салливана

В конце сезона 2024/2025 «Питтсбург» сообщил об увольнении главного тренера Майка Салливана, работавшего в команде с 2015 года и завоевавшего с «Пингвинз» два Кубка Стэнли.

Один из самых авторитетных специалистов в НХЛ без работы не остался — его тут же привлекли «Рейнджерс».

Новым главным тренером «Питтсбурга» стал 42-летний Дэн Мьюз, ранее работавший ассистентом в «Рейнджерс» и «Нэшвилле», а также в юношеских сборных США. Такая перестановка — еще одно подтверждение того, что «Пингвинз» уходят в глубокую перестройку.

Все на продажу

В межсезонье «Питтсбург» отметился довольно странными подписаниями (Энтони Манта, Джастин Брезо), которые вряд ли можно считать усилением состава.

Стало известно, что клуб готов расстаться с Растом или Ракеллем, а то и с обоими.

Фото: [ Легенды «Питтсбурга» — Крис Летанг, Сидни Кросби, Марк-Андре Флери, Евгений Малкин/ХК «Питтсбург Пингвинз» ]

У Евгения Малкина заканчивается контракт, и он не будет продлен. Вполне вероятно, что ветерана могут обменять в дедлайн.

Более того, появились слухи, что может быть обменян даже Кросби. Аналитик Sportsnet Ник Кипреос заверил, что после Олимпиады капитан перейдет в «Монреаль».

Команды-династии когда-нибудь неизбежно завершают свое существование. Эта участь ждала и великий «Питтсбург» Кросби и Малкина. Но менеджмент клуба сделал все возможное, чтобы этот уход получился максимально неприглядным.