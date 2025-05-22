«Зажигалка» Радулов, будущий партнер Макдэвида и другие герои Ярославля

Ярославский «Локомотив» впервые в своей истории выиграл Кубка Гагарина, одолев в финальной серии челябинский «Трактор». Ранее ярославцы трижды становились чемпионами России, но это было еще до учреждения КХЛ и Кубка Гагарина.

Портал «Подмосковье сегодня» отмечает главных героев чемпионской команды

Александр Радулов

Фото: [ ХК «Локомотив» ]

38-летний нападающий был признан самым ценным игроком плей-офф. Радулов пришел в «Локомотив» перед началом нынешнего сезона. Свой первый Кубок Гагарина, вероятно, самый узнаваемый игрок сегодняшней КХЛ взял еще 14 лет назад — с «Салаватом Юлаевым».

В Ярославле рассчитывали не только на мастерство и опыт Радулова, но и на то, что он будет эмоционально заряжать партнеров.

«Это не секрет — он наша зажигалка, от него идет вся энергия на льду и вне льда. Он просто фанат хоккея, я восхищаюсь им», — сказал защитник «Локомотива» Дмитрий Симашев.

При этом опытный форвард стал лучшим бомбардиром команды в плей-офф, набрав 16 (7+9) очков.

Максим Березкин

Фото: [ ХК «Локомотив» ]

23-летний форвард забросил в плей-офф девять шайб, причем три из них в финальной серии. А по ходу регулярного чемпионата Березкин уже делал хет-трик в ворота «Трактора», так что челябинскую команду он может считать своим любимым «клиентом».

Всего в матчах регулярки он набрал 42 (15+27) очков в 66 матчах.

Прогресс молодого нападающего был отмечен и за океаном. «Эдмонтон», задрафтовавший Березкина еще пять лет назад, выразил заинтересованность в подписании контракта с ним. Так что свежеиспеченный обладатель Кубка Гагарина уже в следующем сезоне может стать партнером Коннора Макдэвида.

Максим Шалунов

Фото: [ ХК «Локомотив» ]

Ирония судьбы — автор чемпионского гола в овертайме пятого матча финальной серии является воспитанником челябинского хоккея. Шалунов дебютировал за «Трактор» в КХЛ еще в сезоне-2010/2011, но, по большому счету, за команду из родного города практически не поиграл.

Позже он попробовал силы в Северной Америке, по возвращении играл за «Сибирь» и ЦСКА. С армейцами в 2019 году стал обладателем Кубка Гагарина. В «Локомотиве» нападающий провел четвертый сезон.

Даниил Исаев

Фото: [ ХК «Локомотив» ]

Голкипер ярославцев в минувшем сезоне был признан лучшим вратарем КХЛ. В этом году Исаев также номинирован на приз и по статистическим показателям превосходит других претендентов.

В пяти матчах финальной серии голкипер пропустил лишь семь шайб, в среднем 1,4 гола за игру — феноменальный показатель. В решающей игре Исаев отразил 33 броска из 34.

«Мы показали максимальную самоотдачу. И допустили минимум ошибок», — лаконично подвел итоги финала вратарь «Локомотива».

Артур Каюмов

Фото: [ ХК «Локомотив» ]

27-летний нападающий стал лучшим бомбардиром команды в регулярном чемпионате с 45 очками, результативно он сыграл и в плей-офф — 12 (5+7) баллов.

В решающем матче Каюмов отдал изумительный пас из-за ворот Шалунову, который конвертировал передачу в победный гол.

«Это больше командная победа — мы сделали выводы из прошлого года», — отметил Каюмов.

Алексей Береглазов

Фото: [ ХК «Локомотив» ]

Защитник «Локомотива» установил уникальное достижение — стал первым, кто взял Кубок Гагарина с тремя разными командами. Ранее Береглазов выигрывал трофей с «Металлургом» (2016) и «Авангардом» (2021).

Егор Сурин

Фото: [ ХК «Локомотив» ]

18-летний нападающий стал открытием Кубка Гагарина. В регулярном чемпионате Егор Сурин имел не слишком большое игровое время, в среднем — около девяти минут, и забросил семь шайб в 41 матче. В плей-офф же Сурин отметился пятью голами — четвертый результат в команде.

Наряду с Иваном Демидовым из СКА и Семеном Вязовым из «Салавата Юлаева» Сурин номинирован на приз лучшему новичку КХЛ.

В прошлом году «Нэшвилл Предаторз» выбрали Сурина в первом раунде драфта под общим 22-м номером.