«Зенит» готов продать свой самый дорогой актив, Мелкадзе может вернуться в «Спартак»: трансферные слухи РПЛ

24 июля стартует РПЛ. Однако у отечественных клубов еще есть возможность усилить свои составы — трансферное окно в России продлится по 10 сентября включительно. Портал «Подмосковье сегодня» собрал самые актуальные трансферные слухи РПЛ.

«Зенит» ищет покупателей на Луиса Энрике и Барриоса

«Зенит» активно ведет себя на трансферном рынке. Уже подписаны защитник Кевин Андраде и нападающий Фелипе Аугусто. Наверняка будут и другие трансферы, но под них нужно расчистить состав и платежную ведомость.

По информации журналиста Анара Ибрагимова, петербургский клуб через посредников ищет покупателей на колумбийца Вильяма Барриоса и бразильца Луиса Энрике. Логика понятна: у 32-летнего Барриоса остался год по контракту, и вряд ли он будет его продлевать, а вингер сборной Бразилии не оправдывает вложенных в него денег.

Луис Энрике остается самым дорогим футболистом «Зенита» (€24 млн по оценке Transfermarkt), но в минувшем сезоне на его счету довольно скромные 6+4 в 34 матчах сезона. Петербуржцы хотят выручить за игрока €35-40 млн. Барриос оценивается ими в €5 млн.

Что касается трансферов на вход, «Зенит», как утверждает инсайдер Иван Карпов, сделал улучшенное предложение «Локомотиву» по полузащитнику Артему Карпукасу в €5 млн. Также петербуржцы ведут переговоры с испанским «Расингом» о покупке колумбийского хавбека Густаво Пуэрты. Сделка может составить до €20 млн, а футболист хочет зарабатывать €3 млн в год. Стороны пока торгуются.

Мелкадзе предлагают московским клубам

Фото: [ ФК «Ахмат» ]

Агенты нападающего «Ахмата» Георгия Мелкадзе предложили футболиста сразу трем московским клубам — ЦСКА, «Спартаку» и «Локомотиву». Усиление в атаку необходимо всем троим, а Мелкадзе провел шикарный сезон: забил семь мячей в РПЛ, был очень полезен в командной игре и заслужил дебют в сборной России.

«Локомотив» отказался сразу, поскольку не готов платить заявленные €6 млн. Два других клуба раздумывают. «Спартак» ищет нападающего, в частности, сообщалось об интересе к форварду сборной Уругвая Федерико Виньясу. Но прежде чем покупать кого-то, нужно расстаться с кем-то из дуэта Манфред Угальде/Ливай Гарсия.

В аналогичном положении находится и ЦСКА, у которого в качестве завершится атак имеется Лусиано Гонду.

Гонду может вернуться на родину

Фото: [ ПФК ЦСКА ]

Стало известно, что президент «Бока Хуниорс» Хуан Роман Рикельме звонил в ЦСКА, чтобы узнать условия трансфера нападающего Лусиано Гонду. Армейцы хотят порядка €6 млн.

Продажей аргентинца ЦСКА признает провальность обмена с «Зенитом», когда за Гонду армейцы отдали лидера обороны Игоря Дивеева. Лусиано после перехода забил лишь один мяч в РПЛ — совсем не тот результат, на который в ЦСКА рассчитывали.

Неслучайно всплыли разговоры о заинтересованности ЦСКА в форварде «Рубина» Мирлинде Даку. Но албанец хочет зарплату более €3 млн, а такие деньги ни один московский клуб ему не предложит.

«Динамо» выгнало Маухуба

Фото: [ ФК «Динамо» ]

Московское «Динамо» выставило на трансфер нападающего Эль-Мехди Маухуба из-за нарушения режима. В минувшем сезоне на его счету 21 матч с тремя голами и тремя ассистами.

Бело-голубые хотят продать форварда за €3,5 млн, а в крайнем случае отдать его в аренду. Контракт марокканца с «Динамо» рассчитан до 2029 года.

На агрессивного нападающего претендуют «Крылья Советов», махачкалинское «Динамо» и «Сочи», но вряд ли российские клубы из второй половины таблицы смогут дать за него запрашиваемую цену. Так что велика вероятность увидеть Маухуба в каком-нибудь арабском клубе.

«Краснодар» сделал предложение игроку сборной Уругвая

Как сообщает Globo, российский клуб сделал запрос о возможности трансфера вингера «Флуминенсе» Аугустина Каннобио. Уругваец выступал за национальную сборную на чемпионате мира, сыграл во всех трех матчах, забил гол, но в решающей игре с Испанией получил красную карточку.

Transfermarkt оценивает игрока в €8 млн. Издание полагает, что вероятность трансфера не очень велика. Сам футболист без энтузиазма воспринял предложение из России, для него более предпочтителен переход в Ла Лигу, где Каннобио интересуется испанский «Хетафе».