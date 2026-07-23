«Динамо» хочет избавиться от марокканского форварда из-за нарушения режима

Московское «Динамо» выставило на трансфер марокканского форварда Эль-Мехди Маухуба по причине нарушения им режима, сообщил «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Что именно натворил 23-летний футболист, не уточняется.

Маухуб перешел в «Динамо» в 2024 году за €1,7 млн. Теперь бело-голубые хотят выручить €3,5 млн. Марокканцем, который в минувшем сезоне продуктивно выходил на замену, интересуются «Крылья Советов», махачкалинское «Динамо» и «Сочи». Однако вряд ли они смогут заплатить требуемую сумму, поэтому может быть рассмотрен вариант с арендой.

В общей сложности Маухуб провел за «Динамо» 46 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал семь ассистов.

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