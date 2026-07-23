МЧС назвало критическую температуру воды для безопасного купания

В МЧС предупредили: купание в воде, которая не прогрелась хотя бы до 18 градусов, может обернуться трагедией. Спасатели объяснили РИА Новости , чем рискуют пловцы, решившие освежиться в прохладном водоеме.

Специалисты подчеркнули: долгое нахождение в холодной воде чревато резким переохлаждением организма. Первыми тревожными звоночками становятся озноб и мышечные судороги. Если вовремя не среагировать, силы могут покинуть человека прямо на глубине. При малейших признаках замерзания спасатели советуют немедленно выбираться на берег.

Отдельно в МЧС напомнили про алкоголь. Выпивка перед заплывом притупляет инстинкт самосохранения и замедляет реакцию. Кроме того, спиртное лишь ускоряет переохлаждение и повышает риск судорог.

При любом происшествии на воде счет идет на минуты — звонить нужно по телефонам 112 или 101 без промедления.

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