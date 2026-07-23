Госдеп назвал точное время встречи Лаврова и Рубио на Филиппинах

Госдепартамент США раскрыл точное время переговоров Марко Рубио и Сергея Лаврова на Филиппинах. Встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран состоится в рамках мероприятий АСЕАН, сообщает ТАСС .

Согласно официальному графику американского госсекретаря, беседа назначена на 11:50 по местному времени. По Москве это 6:50 утра. В начале разговора журналистам разрешат короткую протокольную съемку, после чего дипломаты продолжат общение за закрытыми дверями.

В Госдепе предупредили, что расписание может незначительно сдвинуться, однако других деталей предстоящего диалога пока не приводят.

Сам Лавров накануне подтвердил факт встречи и выразил сдержанный оптимизм. Российский министр рассчитывает, что разговор получится продуктивным. Ожидается, что ключевой темой станет украинское урегулирование. Москва намерена обсудить с Вашингтоном недавние заявления Дональда Трампа, который допустил возможность быстрого завершения конфликта.

Ранее сообщалось, что политолог назвал смену главкома ВСУ постановочным спектаклем.