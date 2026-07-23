Экс-футболист «Зенита» обиделся на бывшего партнера из-за лживого интервью
Экс-футболист Вьештица назвал бывшего партнера по «Зениту» «продажным цыганом»
Фото: [Милан Вьештица/ФК «Зенит»]
Экс-защитник «Зенита» серб Милан Вьештица возмутился словами о нем бывшего партнера петербургской команды румына Даниэла Кирицэ. Своим негодованием футболист поделился с порталом Sport24.
В июле Кирицэ дал в Румынии интервью, в котором рассказал, что Вьештица проиграл все свои сбережения в казино и потерял семью. Серб рассказал, что это полная чушь. С первой супругой он действительно расстался, но совсем по другим причинам. Сейчас у него новая семья, а с детьми от первого брака он прекрасно общается.
Кроме того, румын рассказал, что руководители «Газпрома» якобы приносили в раздевалку игрокам «Зенита» по три миллиона долларов в чемоданах.
«После публикации интервью я неоднократно пытался связаться с Кирицэ, хотел спокойно поговорить и понять, что за ерунду (слово заменено на цензурное — прим.) он творит. Но он не берет трубку и просто игнорирует меня. Продажный цыган! Вот кто он после такого», — сказал Вьештица.
Милан Вьештица в России выступал за «Зенит», «Ростов», «Шинник», «Жемчужину», «Урал» и санкт-петербургское «Динамо».
Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал о трансферных планах «Зенита».