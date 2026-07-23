Синоптики рассказали о погоде на Сахалине и Курилах 23 июля

В четверг, 23 июля, на большей части территории Сахалинской области сохранится преимущественно сухая погода. По данным синоптиков, осадки ожидаются лишь в северной части Курильских островов, где местами пройдет дождь, передает « МК на Сахалине ».

В ночные и утренние часы в отдельных районах региона возможен туман, который может ухудшить видимость.

На севере и в центральной части Сахалина ночью температура воздуха составит от +11 до +16 градусов, а в долинах местами опустится до +7…+12. Днем воздух прогреется до +19…+24 градусов, тогда как на восточном побережье будет прохладнее — от +12 до +17. Ожидается северный ветер со скоростью 6–11 метров в секунду.

В южных районах острова существенных осадков также не прогнозируется. Ветер северного и северо-восточного направлений будет достигать 6–11 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +12…+17 градусов, днем — +18…+23, а в восточных районах — от +13 до +18 градусов.

На Курильских островах погодные условия будут различаться. В северной части архипелага ожидается дождь, тогда как на юге сохранится преимущественно сухая погода. В отдельных районах прогнозируется туман. Скорость северо-западного, а местами северо-восточного ветра составит 7–12 метров в секунду. На юге Курил температура ночью будет находиться в пределах +12…+17 градусов, днем — +18…+23. На севере архипелага в течение суток ожидается от +9 до +14 градусов.

Ранее сообщалось, что Минздрав расширил перечень редких заболеваний.