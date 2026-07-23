Эксперт спрогнозировал, когда память для ПК начнет дешеветь

Рассчитывать на падение цен на оперативную память для компьютеров в ближайшие два года не стоит. Железо продолжит дорожать, и виноваты в этом не геймеры, а бурный рост искусственного интеллекта, заявил ТАСС директор по маркетингу Hyperpc Ринат Прохоров.

Эксперт объяснил простую механику. Весь мир выпускает память силами трех гигантов: Samsung, SK hynix и Micron. Сейчас они массово перебрасывают производство на выпуск сверхскоростной памяти HBM, которая ставится в ускорители для ИИ. Причина банальна — маржинальность там в три-пять раз выше, чем на обычных планках для ПК. В результате привычной оперативной памяти на рынке становится меньше, а цены на нее ползут вверх.

По прогнозу Прохорова, до конца года нас ждет плавный, но неуклонный рост без откатов назад. Даже самые осторожные оценки аналитиков из TrendForce и Counterpoint говорят о смене ценового уровня. Если коррекция и случится, то в пределах 10–20% и не раньше 2027–2028 годов.

Оперативная память сегодня вообще самый быстро дорожающий компонент. Следом идут твердотельные накопители и видеокарты с большим объемом памяти. А вот процессоры, корпуса, блоки питания и системы охлаждения прибавляют в цене куда медленнее.

Ранее сообщалось, что дешевой оперативной памяти мир может больше не увидеть.