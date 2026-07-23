Женщина погибла на воде в Холмском районе Сахалинской области

В Холмском районе Сахалинской области произошел несчастный случай на воде, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону, пишет « МК Сахалин ».

По информации спасательного ведомства, сообщение о происшествии поступило в экстренные службы 22 июля в 16:25 через систему «112». Инцидент произошел в районе мыса Слепиковского.

К моменту прибытия специалистов тело женщины уже извлекли из воды очевидцы. Медицинские работники, прибывшие на место, констатировали смерть. По предварительным данным, причиной гибели стало утопление.

После происшествия в МЧС вновь напомнили жителям и гостям Сахалинской области о необходимости соблюдать правила безопасности во время отдыха у водоемов. Спасатели призвали проявлять осторожность, не пренебрегать мерами предосторожности и внимательно следить за обстановкой на воде.

В чрезвычайном ведомстве также напомнили, что при возникновении экстренных ситуаций необходимо незамедлительно обращаться по единому номеру службы спасения 112. Кроме того, круглосуточно работает телефон доверия регионального управления МЧС.

Ранее сообщалось, что эра миграционной вседозволенности в России официально завершена.