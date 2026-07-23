Гидрометцентр предупредил о пятидневных дождях в Москве и Подмосковье

Московский регион накрывает затяжная серия дождей. Ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова в разговоре с ТАСС предупредила, что осадки задержатся минимум на пять дней, но заливать улицы не будут.

По словам синоптика, ежедневно в столице и области станут проливаться небольшие и умеренные дожди. Мощных ливней ждать не стоит: за сутки выпадет не более 7 миллиметров осадков. При этом небо не затянет сплошной серой пеленой — временами будет выглядывать солнце.

Макарова подробно расписала график. В четверг ночью — от 1 до 5 миллиметров, днем — до 2. В пятницу ночью сухо, а после обеда возможен кратковременный дождь. В субботу осадки и вовсе символические — до 2 миллиметров ночью и до 3 днем. Местами прогремят грозы.

Причина неустойчивой погоды — огромная атмосферная волна планетарного масштаба. Регион угодил в так называемую тропосферную ложбину. С одной стороны от нее расположился антициклон, с другой — холодный воздух. Москва и область очутились в теплом потоке с юга, поэтому температурный фон останется близким к норме. Но такие волны смещаются крайне медленно, а значит, зонты придется носить с собой как минимум до конца недели.

Ранее москвичей предупредили об опасности купания в городских фонтанах.