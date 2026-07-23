Синоптики спрогнозировали грозу и до +23 градусов в Подмосковье 23 июля

В четверг, 23 июля, жителей Москвы и Подмосковья ожидает облачная погода с периодическими прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, а в отдельных районах возможны грозы. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

В дневные часы в столице температура воздуха составит от +21 до +23 градусов. Ночью станет заметно прохладнее — столбики термометров опустятся примерно до +10 градусов.

В Московской области днем воздух прогреется до +18…+23 градусов. В ночное время минимальная температура может снизиться до +8 градусов.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление днем прогнозируется на уровне 743 миллиметров ртутного столба, а к ночи повысится до 745 миллиметров.

Ранее сообщалось, что ИИ выявил регионы с наибольшим миграционным потенциалом.