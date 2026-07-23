Искусственный интеллект оценил привлекательность регионов Северо-Запада России

Специалисты Новгородского государственного университета предложили применять технологии искусственного интеллекта для анализа миграционной привлекательности российских регионов. Разработанная методика уже была протестирована на субъектах Северо-Западного федерального округа, рассказали « Газете.Ru » в НовГУ.

В основу исследования легли статистические материалы Росстата и результаты социологических опросов ВЦИОМ. Использование искусственного интеллекта позволило значительно ускорить обработку больших массивов данных и получить более комплексную оценку по сравнению с традиционными методами анализа.

По итогам исследования наиболее привлекательными для трудоспособного населения оказались Санкт-Петербург и Ленинградская область. Лидирующие позиции этих регионов подтверждаются устойчивым положительным миграционным приростом. Третье место заняла Калининградская область, преимуществами которой названы статус особой экономической зоны и высокий уровень инвестиционной активности.

Новгородская область вошла в категорию регионов со средней миграционной привлекательностью. Ниже среднего были оценены показатели Вологодской области, где сохраняется отток населения, прежде всего молодежи.

Наименее привлекательными для потенциальных переселенцев, согласно результатам анализа, стали Псковская область, Республика Карелия, Архангельская и Мурманская области. Во всех этих регионах фиксируется отрицательное миграционное сальдо.

Авторы проекта считают, что подобная система способна стать эффективным инструментом для выявления территорий, нуждающихся в дополнительных мерах поддержки. В перспективе методику планируется масштабировать на всю страну и использовать для постоянного мониторинга миграционных процессов. По замыслу разработчиков, искусственный интеллект сможет в автоматическом режиме анализировать открытые данные и заранее выявлять негативные тенденции, позволяя своевременно принимать управленческие решения.

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