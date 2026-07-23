Врач объяснил, как спасти подавившегося ребенка

Когда ребенок подавился, счет идет на секунды, и главное — не растеряться. Четкую инструкцию для родителей дал « Газете.Ru » ассистент кафедры детской анестезиологии и интенсивной терапии Пироговского Университета Динар Халиуллин.

Врач разделил правила на две возрастные группы. Для малышей до года алгоритм такой: положите ребенка лицом вниз на свое предплечье, голова должна быть ниже туловища. Поддерживая шею, нанесите ребром ладони пять резких ударов между лопатками. Если кусочек не вышел — переверните младенца на спину и двумя пальцами сделайте пять надавливаний на грудную клетку, чуть ниже линии сосков, на глубину 2,5–3 сантиметра.

Для детей постарше техника меняется. Тут в ход идет знаменитый прием Геймлиха. Встаньте позади пострадавшего, наклоните его вперед. Сожмите кулак, прижмите к животу на пару сантиметров выше пупка, накройте второй ладонью и выполните резкий толчок внутрь и вверх, сгибая локти. Повторять нужно до тех пор, пока ребенок не задышит или не приедут медики.

Халиуллин особо предупредил: метод Геймлиха запрещен для грудничков — слишком велик риск травмировать внутренние органы. Для них работают только похлопывания и надавливания на грудь.

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