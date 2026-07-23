Врач объяснил, как кондиционер крадет глубокий сон и портит утро

Неправильно настроенный кондиционер способен испортить ночной отдых и превратить утро в мучение. Как техника вредит сну и при чем тут духота, ТАСС объяснил главный внештатный детский специалист по профилактической медицине ЮФО Иван Шишиморов.

Врач выделил три главные ошибки при использовании сплит-системы в спальне. Первая — слишком низкая температура. Если в комнате холодно, организм вместо отдыха тратит силы на обогрев. Сон становится поверхностным, человек постоянно просыпается, а наутро чувствует себя разбитым.

Вторая — направленный поток воздуха. Струя холода, бьющая прямо на спящего, гарантирует микропробуждения и ощущение невыспавшегося состояния. Третья — шум. Современные модели работают почти бесшумно, но людям с бессонницей или тревожностью даже тихое жужжание мешает погрузиться в глубокий сон.

Но и отказываться от кондиционера в жару — плохая идея. Перегрев, по словам Шишиморова, вредит сну еще сильнее. В душном помещении человек дольше ворочается перед засыпанием, чаще просыпается ночью и теряет самую ценную фазу глубокого отдыха.

Главный лайфхак от врача — не забывать про свежий воздух. Кондиционер гоняет один и тот же объем, не добавляя кислорода. Без проветривания к утру в комнате скапливается углекислый газ, а его переизбыток вызывает сонливость и головную боль. Поэтому спальню нужно обязательно проветривать, даже если техника работает всю ночь.

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