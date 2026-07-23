Известный американский журналист Такер Карлсон сделал громкое заявление. В подкасте East Meets West он выразил уверенность, что за кулисами американской политики действует небольшая группа людей, целенаправленно толкающих страну к вооруженному столкновению с Россией. Об этом пишет РИА Новости .

В беседе с продюсером RT Ольгой Батаман и сотрудницей телеканала Тарой Рид Карлсон не стал смягчать формулировки. Он охарактеризовал этих неизвестных игроков как крайне мотивированных личностей с темными или даже злыми намерениями. По его мнению, именно они раскручивают маховик конфликта, хотя их истинные цели остаются туманными.

При этом журналист подчеркнул важную деталь: простые американцы воевать с Россией не хотят. Никакого массового движения или общественного запроса на такую войну в США попросту не существует. Конфликт выгоден лишь узкому кругу заинтересованных лиц.

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