На «Байкале» легковушка улетела под фуру: погибли мать и трехлетний ребенок

Страшная авария на федеральной трассе «Байкал» унесла жизни матери и трехлетнего малыша. Подробности ДТП, в котором сошлись легковушка и грузовик, раскрыли в Госавтоинспекции и прокуратуре Иркутской области.

Трагедия разыгралась днем 22 июля возле поселка Новоснежная. За рулем Toyota Vista находилась 35-летняя женщина. Двигаясь в сторону Бурятии, она грубо нарушила правила: выехала через сплошную полосу разметки на встречку прямо под запрещающий знак. Уйти от лобового удара с груженым Mitsubishi не удалось.

Шансов выжить у пассажиров седана не оставалось. Водитель и ее трехлетний ребенок погибли на месте еще до приезда медиков. Мужчину, управлявшего фургоном, забрали в больницу.

В ходе разбирательства вскрылась шокирующая деталь. Совсем недавно, 2 июля, погибшую уже ловили пьяной за рулем и привлекали к ответственности. Теперь следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения ПДД, повлекшего смерть двух человек. Прокуратура взяла расследование под личный контроль, пообещав проверить каждое процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что женщина погибла на воде в Холмском районе Сахалинской области.