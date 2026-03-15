«Зенит» и «Краснодар» отрываются благодаря пенальти, ЦСКА проиграл в третий раз весной: обзор РПЛ

В Российской премьер-лиге (РПЛ) завершился 21-й тур. По его итогам распалась достаточно плотная группа лидеров, и в небольшой отрыв ушли «Краснодар» и «Зенит».

Проклятие «Газпром-Арены» для «Спартака»

В центральном матче тура «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 2:0. Красно-белые никак не помогут победить на «Газпром Арене». Три последние игры на этом стадионе между принципиальными соперниками завершились нулевыми ничьими. С игры команды не забили и в этом матче.

В первом тайме «Спартак» смотрелся предпочтительнее. Хуан Карлос Карседо выбрал вариант без номинального нападающего, зато насытил середину поля, и этот план работал: «Зенит» почти не выбирался в атаку, а красно-белые несколько раз опасно угрожали воротам соперника. Но в самой концовке тайма затмение нашло на Пабло Солари, схватившего за майку Дугласа Сантоса, который бежал за уходящим мячом. Александр Соболев уверенно реализовал пенальти.

Этот эпизод переломил игру, которая во втором тайме выровнялась, в том числе, благодаря удачным заменам Сергея Семака. За десять минут до конца окончательно похоронил «Спартак» Кристофер Ву, наступивший в штрафной на ногу Педро — и опять в эпизоде, который не требовал обязательного вмешательства защитника. В этот раз 11-метровый без шансов для голкипера исполнил новичок «Зенита» Джон Дуран.

«Краснодар» победил с дублем Сперцяна

Первая команда чемпионата («Краснодар») принимала безнадежного аутсайдера («Сочи»), но лидер вполне мог остаться без трех очков. Хотя началось для «быков» все благополучно. Уже на пятой минуте Эдуард Сперцян замкнул простел Жоау Батчи.

«Краснодар» обязан был забивать еще, но мяч решительно не шел в ворота. А на 88-й минуте наступила расплата. Гол соорудили два экс-спартаковца: Антон Зиньковский нашел в штрафной неприкрытого Михаила Игнатова.

Спас «быков» на пятой компенсированной минуте глупый фол Дмитрия Васильева: сочинец схватил за футболку в своей штрафной Александра Черникова. Арбитр Андрей Прокопов вначале фол не увидел, но после вмешательства ВАР назначил пенальти. Сперцян забил 11-й гол в чемпионате и оставил «Краснодар» в лидерах.

Талалаев чуть не подрался с Челестини

ЦСКА называли главным бенефициаром зимнего трансферного окна. Команду поплнили Лусиано Гонду, Дмитрий Баринов, опытный защитник Матеус Рейс, Данила Козлов, перспективный Максим Воронов.

Однако весной армейцы потерпели три поражения в РПЛ, только ЦСКА и «Сочи» не набрали очков после рестарта. В 21-м туре москвичи уступили в Калининграде — 0:1. Единственный гол забил Брайан Хиль, с 12 мячами возглавивший снайперскую гонку. Подвели армейцев как раз новички: Баринов потерял мяч, а Рейс позволил себя обыграть.

Полыхнуло в самой концовке. Андрей Талалаев выбил на трибуны ушедший в аут мяч. Энрике Кармо, рассчитывавший быстро возобновить игру, толкнул тренера балтийцев — и началось. Фабио Челестини и Талалаев были в непосредственной близости от того, чтобы сойтись в рукопашной. Оба главных тренера получили красные карточки.

«Динамо» — единоличный лидер весны

Московское «Динамо» осталось единственной командой, которая после возобновления чемпионата добилась стопроцентного результата. Правда, после голевых феерий с «Крыльями Советов», ЦСКА и в кубковом матче со «Спартаком» на этот раз с «Ростовом» бело-голубые гораздо скромнее выглядели в атаке и обошлись единственным мячом. Забил его в компенсированное к первому тайме время Константин Тюкавин, удачно сыграв на опережение.

К этому времени обе команды уже играли вдесятером. Разговоры о судействе не утихнут и после 21-го тура, и матч «Ростов» — «Динамо» в этой связи также будет обсуждаться. Сомнительными кажутся и прямая карточка ростовчанину Виктору Мелехину, и первая из двух желтых динамовцу Рубенсу.

«Рубин» разгромил «Локомотив»

Казанский «Рубин» приглашал Франка Артигу, чтобы повысить зрелищность игры команды, и, кажется, не прогадал. В предыдущем туре казанцы убрали «Краснодар», теперь — разгромили «Локомотив».

«Рубин» повел на 23-й минуте после гола Игора Вуячича, а во втором преимущество хозяев стало еще весомее, благо играли они в большинстве после удаления за две желтые Максима Ненахова. В итоге Егор Тесленко и Даниил Кузнецов довели дело до разгрома.

Результаты других матчей

«Акрон» сыграл вничью с «Ахматом» (1:1). Счет открыл вдохновленный вызовом в сборную нападающий грозненцев Георгий Мелкадзе. Артем Дзюба в ответ забил дважды, но один гол был отменен из-за миниатюрного офсайда.

«Пари НН» разгромил «Крылья Советов» (3:0) и обошел самарцев в турнирной таблице. Олакунле Олусегун открыл счет с пенальти, Вешнер Тичич удвоил результат под занавес первого тайма, а Даниил Лесовой отличился в концовке.

Важную победу одержало махачкалинское «Динамо». В матче с «Оренбургом» единственный гол Мохаммаджавад Хоссейннеджад, удачно сыгравший на добивании.

Турнирное положение

«Краснодар» и «Зенит» немного оторвались от преследователей — 46 и 45 очков соответственно. «Локомотив» пока сохранил третье место (41), но к нему почти вплотную приблизилась «Балтика» (39). ЦСКА (36), кажется, устранился из чемпионской гонки, а «Спартак» (35) наступает армейцам на пятки.

Уверенно чувствуют себя в середине турнирной таблице «Динамо» (30), «Рубин» (29) и «Ахмат» (27), показывающие по весне солидную игру.

Очень плотно внизу турнирной таблицы. По 22 очка у «Акрона» и «Ростова», 21 — у махачкалинского «Динамо», по 20 — у «Пари НН» и «Крыльев Советов». В зоне прямого вылета находятся «Оренбург» (18) и «Сочи» (9).