«Зенит» и «Краснодар» сохранили статус-кво, ничейная лихорадка, позор ЦСКА: что случилось в РПЛ

В Российской премьер-лиге сыграны семь из восьми матчей 24-го тура. 13 апреля тур завершится встречей «Акрона» и «Динамо» в Самаре. Пока что он получается редкостным по упорству: в шести из семи матчей была зафиксирована ничья.

Лидеры сохранили позиции

На «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге сошлись лидеры чемпионата «Краснодар» и «Зенит». Команды разделяло одно очко в турнирной таблице, и победа в очной встрече могла бы проложить дорогу к золоту.

В первом тайме лучше был «Зенит». В первом тайме это вылилось в гол Вендела. Бразилец принял пас от Луиса Энрике и элегантно отправил мяч в нижний угол. После перерыва хозяева немного сдали физически. Игра пошла более равная, и на 69-й минуте «Краснодар» сравнял благодаря классному удару Лукаса Оласы после скидки Джона Кордобы.

Вскоре на «Зенит» обрушилось еще одно несчастье. Только что вышедший на замену Педро получил прямую красную карточку — ее Сергей Карасев разглядел после просмотра видеоповтора. Сергей Семак позже назвал ее «высосанной» и сказал, что если бы не удаление, зрители могли бы посмотреть 25 минут хорошего футбола. Пострадавший Эдуард Сперцян пообещал в ответ выложить фотографию пострадавшей ноги. Педро действительно попал краснодарцу очень неприятно, хотя эпизод был стопроцентно игровым: оба футболиста тянулись к мячу.

Мурад Мусаев признался: если бы до игры ему предложили ничью, он бы согласился. Мечты «Краснодара» сбываются: справедливая ничья 1:1.

Судьба Челестини

«Сочи» не мог победить в РПЛ десять матчей подряд. Полет в пропасть удалось приостановить сенсационной победой над ЦСКА в гостях.

Фабио Челестини из-за травмы Матвея Лукина вынужден был вернуть в центр обороны ранее немало наошибавшегося Жоао Виктора. Опытный бразилец оказался верен себе: уже на 11-й минуте он привез пенальти, который привел к единственному в матче голу Мартину Крамарича.

ЦСКА в дальнейшем ожидаемо владел преимуществом — 66% контроля над мячом 20 ударов (восемь в створ), восемь угловых. Но в позиционном нападении реальной остроты армейцы почти не создали. ЦСКА проиграл четыре матча из шести после рестарта.

Фабио Челестини отказался признать поражение от аутсайдера позором. Слабую игру команды он объяснил усталостью и опустошенностью команды после кубкового матча.

По данным инсайдера Ивана Карпова, летом ЦСКА, скорее всего, расстанется со швейцарским тренером. Сейчас его заменить некем, да и придется выплачивать крупную неустойку.

Эксперименты Карседо

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо продолжает небольшие эксперименты с составом. В каждой игре он делает одну-две перестановки и смотрит, что из этого получится. В гостевой игре с «Ростовом» испанец, похоже, перемудрил. Жедсон Фернандеш вышел правым защитником, Маркиньос с привычного левого фланга также переместился направо, а позицию Романа Зобнина вообще сложно было определить.

Капитан «Спартака», проводивший 300-й матч за красно-белых, быстро открыл счет в матче после комбинации, которую сам же и начал. Но в целом в первом тайме москвичи смотрелись неважно. Под его занавес «Ростов» заработал пенальти — Александер Джику въехал в ногу Тимуру Сулейманову, Мохаммад Мохеби реализовал.

Во второй половине «Спартак» вернулся к более привычной расстановке и поджал «Ростов». Но голкипер южан Руслан Ятимов, признанный лучшим игроком матча, несколько раз спас команду.

Вал ничьих

Вничью завершились и все остальные матчи тура. Самая скучная по счету случилась в Казани, где «Рубин» и «Оренбург» мячей не забили.

«Локомотив» дома не смог переиграть махачкалинское «Динамо» (1:1). Причем железнодорожники отыгрались в самой концовке. Хазем Мастури открыл счет с пенальти в середине второго тайма, а за пару минут до конца «Локо» спас центральный защитник Сесар Монтес.

«Пари НН» ушел от поражения в Калининграде в компенсированное время (2:2). Волжане открыли счет благодаря раннему голу Реналдо Сефаса. Во втором тайме Элдар Чивич отличился со штрафного, а Максим Петров реализовал пенальти. Свен Карич на 90+1-й минуте показал, что и в «Пари НН» есть кому классно исполнить стандарт: положил со штрафного.

В Самаре вничью сыграли «Крылья Советов» и «Ахмат» (2:2). У хозяев отличились Амар Рахманович и Никита Чернов, у грозненцев — Георгий Мелкадзе и Эгаш Касинтура.

Из-за вала ничьих в турнирной таблице существенных изменений не произошло. Единственное — «Спартак» догнал провалившийся ЦСКА по очкам. «Сочи» же неожиданная победа пока мало что дает, команда отстает от зоны стыковых матчей на девять баллов. Главный итог тура: в борьбе за первое место сохранился статус-кво, «Краснодар» по-прежнему опережает «Зенит» на одно очко.