«Зенит» и ЦСКА готовят трансферную бомбу: в громком обмене будет задействован игрок сборной России

«Зенит» и ЦСКА готовят обмен, который может стать самым громким в зимнее трансферное окно в РПЛ, сообщил в эфире телеграм-канала «Удар Эджуке» инсайдер Андрей Панков.

Он рассказал, что «Зенит» получит защитника сборной России Игоря Дивеева, а в ЦСКА отправится аргентинский форвард Лусиано Гонду. Кроме того, петербуржцы произведут доплату в размере €3-5 млн. По данным Панкова, клубы уже на 90% договорились об обмене.

Зачем это нужно «Зениту»

«Зенит» даже при нынешнем либеральном лимите на легионеров испытывает сложности с выбором игроков с российским паспортом в стартовый состав. Поэтому обмен легионера на российского топ-футболиста — логичный шаг для петербуржцев.

Кроме того, у «Зенита» определенные проблемы в центре обороны наличествуют. Единственный центрдеф, соответствующий чемпионскому уровню, — это бразилец Нино, у которого есть несколько предложений с родины, и он может покинуть РПЛ уже зимой. 24-летний Страхинья Эракович нестабилен и часто оказывается вне состава, Ваня Дркушич — игрок старательный, но с ограниченным потенциалом, казахстанец Нуралы Алип чаще используется Сергеем Семаком на фланге. Так что Дивеев мог бы стать новым лидером обороны «Зенита».

Зачем это нужно ЦСКА

Нападающие ЦСКА Тамерлан Мусаев и Алеррандро в РПЛ забили на двоих три мяча — столько же, к примеру, как и пара центральных защитников, Игорь Дивеев и Матвей Лукин. Руководство клуба не скрывало, что в зимнее трансферное окно поиск центрфорварда станет приоритетной задачей.

Фото: [ Лусиано Гонду/ФК «Зенит» ]

Лусиано Гонду совсем потерял доверие Семака, выходит в основном на замены, и за 300 минут в РПЛ в его активе нет результативных действий. В нынешнем сезоне аргентинец забивал только в Кубке России, где на его счету 2+2.

Однако все помнят потенциал 24-летнего нападающего, которого «Зенит» покупал за €12 млн. В минувшем сезоне Лусиано наколотил десяток мячей в 23 матчах. Возможно, для него не очень подходит несколько монотонное позиционное нападение «Зенита», но для быстрых атак ЦСКА его лучшие качества могут оказаться бесценными. Аргентинец отлично открывается за спину и четко реализует моменты в контратаках — нападение армейцев устроено будто бы специально под него.

Кто выиграет от обмена

На бумаге обмен выглядит обоюдовыгодным. Вроде бы каждая из команд таким образом закрывает свои проблемные позиции. Но не все так однозначно.

ЦСКА теряет одного из лидеров обороны. Армейцы остаются с не до конца освоившимся в России Жоао Виктором и 21-летним Матвеем Лукиным, который уже дебютировал за сборную, но все-таки в ЦСКА ему было комфортнее вместе с Дивеевым. Кроме того, Дивеев — важный игрок для армейцев при стандартах у чужих ворот. За карьеру в ЦСКА защитник забил 20 мячей в 203 матчах — завидный показатель для игрока его амплуа.

Фото: [ ПФК ЦСКА ]

«Зенит» лишается довольно серьезного актива — Transfermarkt оценивает Лусиано Гонду в €8 млн, а взамен приобретает защитника, известного своей травматичностью. Если Нино все-таки уедет в Бразилию, а Дивеев, не дай Бог, получит очередное повреждение, у петербургского клуба немедленно возникнут серьезные проблемы.

Обмен, если он состоится, получится действительно громким. Но вряд ли этим и «Зенит», и ЦСКА ограничатся — будут искать дополнительные варианты для подстраховки. То есть обмен Дивеева на Лусиано потребует дополнительных трансферов.