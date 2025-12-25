«Зенит» разбирается с защитой, «Спартак» выбирает тренера, «Краснодар» продает бразильца: трансферные слухи РПЛ

Команды Российской премьер-лиги разъехались в новогодние отпуска, а для спортивных отделов клубов наступила горячая пора: идет коррекция составов на весеннюю часть сезона.

«Зенит» торгует центральными защитниками

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказывал о масштабном обмене, который готовят «Зенит» и ЦСКА. Если все срастется, то в Петербург отправится центральный защитник сборной России Игорь Дивеев, а в столицу переедет аргентинский форвард Лусиано Гонду.

С Дивеевым у «Зенита» образуется излишек защитников в центре обороны, поэтому логично избавиться от кого-то из игроков, не имеющих российского паспорта. По данным инсайдера Ивана Карпова, греческий ПАОК готовит предложение по Ване Дркушичу. Петербуржцы готовы продать словенца по разумной цене. Transfermarkt оценивает защитника в €4 млн.

Фото: [ Ваня Дркушич/ФК «Зенит» ]

Ранее ПАОК нацеливался на другого защитника, Страхиню Эраковича, но выставленный «Зенитом» ценник в €10 млн греков не устроил.

«Краснодар» хочет вернуть бразильца во Францию

По информации Sport24, «Краснодар» хочет продать бразильского защитника Жубала в «Нант». В Россию он переехал как раз из Франции, где пять лет выступал за «Осер». Клубы уже начали переговоры.

Жубал пришел в «Краснодар» свободным агентом, но толком не пригодился. В РПЛ он сыграл лишь пять матчей, причем в стартовом составе вышел лишь однажды. В условиях ужесточающегося лимита держать легионера в запасе нет никакого смысла, а для страховки у «быков» есть на позиция центрального защитника россияне Валентин Пальцев и Виталий Стежко.

«Спартак» все еще без тренера

До сих пор неясно, кто повезет «Спартак» на первый сбор. Новые кандидатуры на пост главного тренера всплывают практически каждый день. Последний инсайд — «Спартак» хочет тренера кипрского «Пафоса» Хуана Карлоса Карседо.

Фото: [ ФК «Пафос» ]

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев назвал испанца «очередным зарабатывателем денег», бывший гендиректор Юрий Заварзин — «котом в мешке». Между тем, Карседо 14 лет работал помощником Унаи Эмери, и в его реноме числятся ПСЖ, «Арсенал», «Севилья». Да и в «Спартаке» он уже поработал — вместе с Эмери заскакивал в Москву на полгода в 2012 году.

Самостоятельная работа Карседо с «Пафосом» тоже впечатляет. Победу в национальных чемпионате и Кубке еще можно объяснить слабостью турнира, но ведь кипрский клуб пробился в общий турнир Лиги чемпионов, поочередно оставив без него «Маккаби», киевское «Динамо» и «Црвену Звезду». А уже там команда Карседо обыграла «Вильярреал», сыграла вничью с «Олимпиакосом» и «Монако».

«Удинезе» хочет Воробьева, а «Фенербахче» — Кассьерру

Фото: [ Дмитрий Воробьев/ФК «Локомотив» ]

Футболисты РПЛ интересны сильным европейским клубам. «Удинезе» контактировал со стороной нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева, но на сам клуб еще не выходил. Железнодорожники явно не хотят продавать находящегося в отличной форме 28-летнего форварда (10+4 в 21 матче за клуб), но в контракте Воробьева прописаны отступные в размере €10 млн.

Журналист и инсайдер Руди Галетти рассказал об интересе «Фенербахче», который сейчас возглавляет экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско, к форварду «Зенита» Матео Кассьерре. Transfermarkt оценивает колумбийского нападающего в €9 млн.

«Зенит» был готов заплатить до 35 млн евро за 19-летнего бразильца

«Зенит» не оставляет попыток купить у бразильского клуба «Васко да Гама» 19-летнего вингера Райана. По информации журналиста Вене Казагранде, петербуржцы предлагали €31 млн плюс до €4 млн в виде бонусов. Васко да Гама запросил €50 млн. «Зенит» обещал еще подумать.

В 34 матчах бразильской Серии А Райан наколотил 14 мячей, еще пять добавил в Кубке Бразилии.

Топ-клубы претендуют на хавбека «Сочи»

Фото: [ ФК «Сочи» ]

По данным телеграм-канала «Мутко против», «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив» претендуют на опорного полузащитника «Сочи» Кирилла Кравцова, у которого летом истекает контракт с южанами. В нынешнем сезоне он из-за травмы провел только 12 матчей в чемпионате и Кубке России, не отметившись результативными действиями.

Сообщается, что наибольшие шансы у «Зенита», воспитанником которого Кравцов является. Однако сам хавбек не горит желанием возвращаться в родной город, так как понимает, что там могут возникнуть проблемы с получением достаточного игрового времени.