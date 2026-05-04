В Видновском перинатальном центре за 107 дней выходили новорожденного ребенка весом 490 граммов

В учреждение экстренно доставили женщину на 24 неделе беременности с артериальной гипертензией и гестационным пиелонефритом. Пациентке провели кесарево сечение, в результате чего родилась девочка весом 490 граммов и ростом 27 сантиметров.

Младенец на протяжении длительного времени находился в тяжелом состоянии в реанимационном отделении. Анестезиологи-реаниматологи и неонатологи выхаживали его около двух месяцев.

Когда состояние ребенка стабилизировалось, его перевели в отделение патологии новорожденных. Там девочка долгое время находилась на кислородной поддержке, ее кормили через зонд.

Со временем состояние маленькой пациентки улучшилось, и ребенок научился самостоятельно есть. На текущий момент девочка здорова и была выписана с весом 2 килограмма 770 граммов. В медучреждении она провела 107 дней.

