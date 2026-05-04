Более 270 тыс. обучающихся Московской области отметили День весны и труда

В преддверии праздника Весны и Труда в Московской области прошла масштабная серия просветительских и воспитательных мероприятий. Инициативу реализовали «Навигаторы детства» совместно с Движением Первых в рамках Всероссийской акции «Мой труд — мой старт». По данным Министерства образования Московской области, в событиях приняли участие свыше 270 тыс. школьников и студентов учреждений среднего профессионального образования региона.

Одной из ключевых площадок акции стали диалоговые встречи «Профессия в лицах». На них обучающиеся смогли пообщаться с представителями самых разных профессий, а также с жителями своих населенных пунктов, удостоенными почетного звания «Ветеран труда». В ходе бесед гости делились личными историями, рассказывали о своем профессиональном пути — его взлетах и трудностях, делились ценными советами.

Ярким элементом программы стала выставка «Трудовые династии нашей школы». Школьники и студенты тщательно подготовились: собрали семейные архивы, оформили стенды с фотографиями и описаниями профессиональных достижений нескольких поколений. Экспозиция наглядно показала, как из поколения в поколение передается мастерство и любовь к своему делу.

Деловая игра «Билет в будущее» предложила участникам погрузиться в реалии современного рабочего процесса. Обучающиеся познакомились с функциями различных отделов организации, выполнили практические задания и потренировали универсальные навыки — от командной работы до решения нестандартных задач.

