В мае в Подмосковье проведут более 330 спортивных мероприятий

В праздничные выходные, с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая, в Подмосковье проведут 332 спортивно-массовых мероприятия, приуроченных ко Дню Победы, участниками и зрителями станут порядка 100 тыс. гостей и жителей региона. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, например, в Ступино уже прошла легкоатлетическая эстафета, которая собрала около 450 участников. В четверг, 7 мая, пройдет легкоатлетический пробег «Коломенский рубеж», он будет посвящен 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Спортивно-патриотический проект «Удар Победы» пройдет в Люберцах, 4, 8 и 9 мая, полумарафон «Летопись Победы» организуют в Коломне в рамках проекта «Суперлига Подмосковья» 11 мая и так далее.

Кроме того, в течение месяца в разных муниципалитетах области будут проходить соревнования по баскетболу, футболу, автопробеги, турниры по единоборствам и шахматам, а также испытания комплекса ГТО. Все мероприятия организуют в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.