Кладбище как прикрытие: россиянка с помощью красивых обещаний о благоустройстве могил выманивала деньги у родных

В Кемерове правоохранители раскрыли жуткую схему обмана доверчивых граждан. Женщина, которая руководила фирмой по установке надгробий, на протяжении долгого времени обманывала скорбящих родственников усопших. По данным полиции Кузбасса, аферистка создала преступную схему, прикрываясь перед безутешными людьми громкими и красивыми обещаниями о качественном благоустройстве мест захоронений, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

«К ней обратились кемеровчане, которые заключили официальные договоры и оплатили установку памятников, однако предприниматель условия не выполнила», — передают из городского отдела полиции «Центральный».

По информации издания, некоторые доверчивые горожане, движимые желанием достойно почтить память о своих родных, отдавали мошеннице последние сбережения. 43-летняя хозяйка фирмы, которая уже имеет судимость, даже не думала выполнять взятые на себя обязательства. Месяцами она находила причины, например, ссылалась на плохую погоду, и всячески обещала вот-вот вернуть долги. Когда обманутые клиенты наконец поняли, что их обманули, они незамедлительно обратились с заявлениями в полицию.

В ходе разбирательства правоохранители установили, что от рук женщины пострадали девять человек. Суммарный ущерб, который она нанесла доверчивым гражданам, составил 600 тыс. руб. Теперь в отношении задержанной аферистки будет возбуждено уголовное дело. Согласно действующему законодательству, за подобные махинации ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Выборге раскрыли сеть силовых акций против работников морга.