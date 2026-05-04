Топ неожиданных продуктов, вызывающих изжогу: что стоит исключить из рациона

Многие связывают изжогу с жирной или острой пищей, однако на практике список продуктов гораздо шире. Некоторые из них считаются полезными и регулярно входят в повседневный рацион, например, апельсины, сыр и чеснок. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Ольга Редина.

Фрукты и ягоды

По словам специалиста, даже привычные фрукты могут вызывать неприятные ощущения. Редина объяснила, что цитрусовые, яблоки и ягоды с высокой кислотностью могут раздражать слизистую желудка.

«Люди часто удивляются, когда узнают, что, например, апельсины или зеленые яблоки могут провоцировать изжогу. Но при чувствительном желудке это довольно распространенная реакция. Особенно осторожными нужно быть тем, у кого уже есть проблемы с ЖКТ», — отметила диетолог.

Молочные продукты

Эксперт подчеркнула, что молоко и некоторые молочные продукты также могут вызывать дискомфорт. Несмотря на распространенное мнение о том, что молоко «обволакивает» желудок, эффект временный.

«Через некоторое время после употребления молока может начаться усиленная выработка желудочного сока, что, наоборот, усиливает изжогу. Особенно это касается жирных сливок, сыра и мороженого», — рассказала Редина.

Кофе и чай

Многие не связывают изжогу с напитками, однако именно они часто становятся причиной проблемы. Диетолог отметила, что кофе, крепкий чай и даже травяные отвары могут расслаблять пищеводный сфинктер.

«Это приводит к тому, что желудочный сок легче попадает в пищевод, вызывая жжение», — объяснила специалист.

Хлеб и выпечка

Хлебобулочные изделия также могут провоцировать изжогу. Особенно это касается свежей выпечки и продуктов из белой муки. Редина уточнила, что дрожжи и высокая степень переработки продуктов могут вызывать брожение и повышенное газообразование.

Овощи

Некоторые овощи, несмотря на их пользу, также способны вызывать изжогу. В частности, речь идет о помидорах, луке и чесноке.

«Эти продукты содержат вещества, раздражающие слизистую желудка, особенно при употреблении в сыром виде. При проблемах с ЖКТ их лучше ограничить или подвергать термической обработке», — поделилась диетолог.

Что исключить при проблемах с ЖКТ

Редина подчеркнула, что при регулярной изжоге важно пересмотреть рацион и исключить кислые фрукты, жирную пищу, кофе, алкоголь и свежую выпечку.

«Рацион должен быть щадящим: теплая, неострая пища, приготовленная простыми способам. Важно не переедать», — подытожила эксперт.

