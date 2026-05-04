В Шатуре на 60% завершили строительство домов для переселенцев из аварийного жилья

На Спортивной улице в Шатуре продолжается строительство двух домов для переселенцев из аварийного жилья, строительная готовность объекта достигла 60%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В работах задействованы около 100 человек и шесть единиц техники. Они ведут черновую отделку, устройство вентиляции, сетей отопления, водоснабжения и канализации. Строительство идет в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и областной государственной программы.

В состав жилого комплекса войдут два девятиэтажных корпуса, рассчитанных на 273 квартиры. В них переедут более 620 человек. На территории обустроят парковки, места для отдыха и прогулок, а также зоны для занятий спортом и активных игр. Завершить строительство обоих корпусов планируют в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.