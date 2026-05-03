Стремительное сближение: как распознать абьюзера в самом начале отношений

Тема абьюзивных отношений давно перестала быть редкостью, однако распознать тревожные сигналы в начале общения по-прежнему сложно. Часто все выглядит как романтика, внимание и забота. Именно поэтому важно замечать не громкие слова, а поведение. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала клинический психолог Маргарита Алексеева.

По ее словам, первый и самый яркий признак — стремительное сближение. Человек почти сразу говорит о сильных чувствах, осыпает комплиментами, строит планы и называет «особенной».

«Такое поведение называют „love bombing“. Проблема в том, что для формирования реальной близости требуется время. Когда эмоции возникают мгновенно и подаются как нечто грандиозное, речь чаще идет о попытке быстро вовлечь и привязать. За этим нередко следует смена поведения, где на место восторга приходит контроль», — сказала она.

Второй сигнал — нарушение личных границ. Партнер старается как можно быстрее оказаться ближе, чем человек к этому готов, отметила эксперт.

«Он настаивает проводить до дома, зайти в гости, узнать детали вашей жизни, получить доступ к личному пространству. Это может подаваться как забота или настойчивость из лучших побуждений, однако по сути речь идет о проверке границ. Если человек игнорирует легкий дискомфорт на старте, со временем давление усиливается», — предупредила она.

Третий признак — обесценивание под видом шутки или нежности, объяснила специалист.

«Уменьшительно ласкательные прозвища, комментарии в духе „ты у меня такая наивная“ или „ты в этом ничего не понимаешь“ звучат безобидно, но формируют искаженную динамику. Партнер как будто снижает вашу значимость, ставя себя в позицию более опытного и знающего. Со временем это может подорвать уверенность и создать зависимость от его оценки», — сообщила собеседница издания.

По ее мнению, отдельного внимания заслуживает чередование ролей.

«В рамках треугольника Карпмана человек может быстро переходить от роли заботливого спасателя к роли обвиняющего или обиженного. Такая нестабильность удерживает в напряжении и мешает трезво оценивать происходящее», — сказала она.

Психолог добавила, что главный способ защитить себя — опора на ощущение равенства. Здоровые отношения строятся между двумя взрослыми людьми, у каждого из которых есть собственное мнение, границы и право на них.

«Партнерство не предполагает уменьшения значимости, контроля или давления, даже если это подается в мягкой форме. Если в начале общения возникает чувство спешки, давления или внутреннего дискомфорта, стоит к нему прислушаться. В таких ситуациях интуиция часто оказывается точнее любых объяснений», — заключила Алексеева.

