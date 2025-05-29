Жара в стыковых матчах: «Урал» и «Пари НН» одержали волевые победы

В Екатеринбурге и Сочи прошли первые стыковые матчи за право играть в Российской премьер-лиге (РПЛ). «Урал» принимал грозненский «Ахмат», а «Сочи» — «Пари НН».

Оба матча завершились с одинаковым счетом (2:1), в обеих встречах победители пропускали первыми.

Дубль лучшего бомбардира Первой лиги

Уральцы в этом сезоне много жаловались на судейство, и некоторые из этих претензий действительно были обоснованными. В этом нервном матче в первом тайме также на первый план вышел арбитр Кирилл Левников.

Первые 45 минут вместили в себя два отмененных гола — по одному в каждые ворота, красную карточку игроку «Урала» Фанилю Сунгатулину, отмененную после видеопросмотра (заменили на желтую), и удаление главного тренера хозяев Олега Шатова.

На перерыв лидерами ушли гости: на 21-й минуте Георгий Мелкадзе положил прямым ударом со штрафного.

Во втором тайме «Урал» смог переломить ход встречи. Дубль оформил лучший бомбардир Первой лиги (14 мячей) Мартин Секулич. На 50-й минуте он реализовал пенальти, а на 59-й — отличился с игры.

Фото: [ ФК «Урал» ]

«Уралу», чтобы вернуться в РПЛ, в любом случае нужно проходить «Ахмат». У грозненцев же есть шанс остаться в высшем дивизионе даже в случае поражения. Если «Пари НН» обыграет в параллельном стыке «Сочи», то «Ахмат» станет первым претендентом, чтобы занять место, ставшее вакантным после отказа «Химкам» в лицензии.

Победный гол за две минуты до конца игры

На сочинском стадионе «Фишт» хозяева открыли счет на 14-й минуте: Роман Паскевич добил мяч, отскочивший от штанги.

Хозяева создали еще несколько опасных моментов, но их подвел нападающий Владимир Писарский. На 36-й минуте он жестко вкатился в Александра Эктова, и после видеопросмотра Сергей Карасев предъявил форварду красную карточку.

Еще в первом тайме «Пари НН» воспользовался численным преимуществом, и Александр Трошечкин удачно сыграл на добивании.

Фото: [ ФК «Сочи» ]

Во второй половине больше атаковали уже нижегородцы, и на 88-й минуте Виктор Александров после подачи углового головой переправил мяч в ворота.

Ответные матчи пройдут 31 мая в Грозном и Нижнем Новгороде.