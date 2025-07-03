Жуткая трагедия в Испании: в ДТП погиб футболист «Ливерпуля» Диогу Жота, казавшийся самым счастливым человеком в мире

Трагическая новость пришла с запада Испании. В автокатастрофе погиб нападающий «Ливерпуля» и сборной Португалии 28-летний Диогу Жота.

Обстоятельства трагедии

На 65-м километре трассы А-52, недалеко от муниципалитета Паласиос-де-Санабриа, в провинции Самора автомобиль с Жотой вылетел с трассы, перевернулся и загорелся.

В машине вместе с Диого находился его брат 26-летний Андре, также профессиональный футболист. Андре выступал за клуб второго португальского дивизиона «Пенафьель». Оба погибли на месте.

Всего через 10 дней после свадьбы

Фото: [ соцсети ]

Диогу Жота разбился всего через 10 дней после свадьбы. С Руте Кардозо он познакомился еще в школе. Они встречались с 2013 года.

Брачная церемония была в некоторой степени формальностью. У Диогу и Руте уже было трое детей.

Футболист поделился свадебными кадрами, подписав их: «День, который мы никогда не забудем».

Футбольная карьера

Диогу Жота — воспитанник клуба «Пасуш Феррейра». Техничный нападающий рано привлек к себе внимание. В 2016 году мадридский «Атлетико» заплатил за 19-летнего парня €7 млн. Правда, в Мадриде Жота так и не сыграл: его сразу же отдали в аренду в «Порту», а затем в «Вулверхэмптон». Через год английский клуб выкупил португальца за €14 млн, а в 2020 году с солидным прибытком продал его в «Ливерпуль» за €44,7 млн.

Фото: [ ФК «Ливерпуль» ]

Диогу Жота отлично подошел «Ливерпулю», разнообразив атакующие действия команды. Футболист мог действовать и на краю атаки, и в центре — в роли ложной девятки. Жота сыграл 182 матча за «Ливерпуль», в которых забил 65 мячей и отдал 26 передач.

Нынешний сезон получился удачным для нападающего, несмотря на то что он пропустил часть сезона из-за травмы. «Ливерпуль» стал чемпионом Англии, а Жота помог команде шестью голами.

Фото: [ ФК «Ливерпуль» ]

В июне со сборной Португалии Жота во второй раз выиграл Лигу наций УЕФА. В 2019 году он был в составе команды, но на поле не выходил, а теперь стал полноценным игроком национальной сборной.

Жизнь казалась прекрасной и обещала еще множество счастливых моментов.