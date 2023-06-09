Звезда шоу «Новые звезды в Африке» раскрыл подробности съемок, дружбы с Поветкиным и соперничества с Медведевой

Российский боксер Денис Лебедев — многократный чемпион мира и обладатель запоминающейся брутальной внешности. Он уже 14 лет живет в подмосковном городе Чехове. Несколько лет назад 43-летний мужчина ушел из профессионального бокса, но продолжает работать муниципальным депутатом и снимается в реалити-шоу.

Наш журналист узнал у Дениса, нравится ли ему трудиться на ниве защиты интересов жителей и чувствует ли он себя знаменитостью, участвуя в проекте «Новые звезды в Африке» на ТНТ.

— Денис, как Вам жизнь в Чехове?

— В 2019 году я закончил свою спортивную карьеру. Но конец одного пути — это всегда начало другого. Сегодня я уже второй срок работаю в Совете депутатов городского округа Чехов. Занимаюсь социальными вопросами, стараюсь помогать людям. Не везде успеваю и не все получается, что хотелось бы сделать. Но я очень стараюсь, это смысл моей жизни.

— Тренируете ли Вы подрастающее поколение?

— Я лично не тренирую ребят, но поддерживаю спортивные учреждения Чехова — зал бокса «Витязь», школу бокса Александра Поветкина, спортивную федерацию бокса Московской области. Помогаю своему папе, он у меня работает тренером. Это он меня вырастил, как спортсмена. Изначально у него было желание, чтобы я стал чемпионом мира, а потом уже я сам в себя поверил.

— Вы родились в Старом Осколе. Как получилось, что переехали в Подмосковье?

— С детства мы дружим с боксером Александром Поветкиным, я знаком со всеми его родственниками. Он выступал за Московскую область и Чехов, тренировался у Валерия Белова. Я приехал в Чехов, работая в охранной структуре, и случайно встретил Александра. Ну и обратился к нему с просьбой помочь мне опять заняться боксом, начать свою профессиональную карьеру. Саша дал мне телефоны нужных людей, а дальше я уже, как говорится, сам себя сделал.

— Денис, Вы участвуете в четвертом сезоне реалити-шоу «Новые звезды в Африке» на ТНТ. По сюжету, 15 знаменитостей там приезжают в джунгли, борются за еду и проходят жесткие испытания. Какие ощущения?

— Это мой первый опыт участия в реалити-шоу. Я показал себя, как мог. А в принципе, даже и не показывал себя, просто жил, как привык, и общался с людьми так, как общаюсь в обычной жизни. Я бы мог начать играть какую-то роль и вести себя по-другому. Но шоу как раз показывает, что можно, не надевая маски и просто оставаясь человеком, показать довольно неплохой результат. Но игра еще идет, поэтому я не могу разглашать, выиграл я или нет. Вы видите, сколько участников осталось и дошло до финала. Смотрите «Новые звезды в Африке», и сами все узнаете.

Фото: [ tnt-online.ru ]

— А какой самый тяжелый момент для Вас был на шоу?

— Наверное, когда я пошел на состязание с актрисой Натальей Медведевой. Мы с ней с самого начала договорились помогать друг другу. Она тоже живет в Подмосковье, рядом с Чеховом, в Серпухове. У нас общие друзья и круг общения, это нас сблизило. И потом, в процессе игры я обратил внимание, что это честный, порядочный человек, умеющий и за себя постоять, и другим, как говорится, нос утереть. Мы подружились с ней, как, к слову, и со всеми остальными ребятами. Особенно хорошо мы общались с членами Comedy Club. Ну вот, для меня, наверно, самое тяжелое было, когда так сложились обстоятельства, что мы вместе с Натальей пошли на состязание на вылет. Не хотелось сражаться со своим другом.

— Если позовут еще в какое-нибудь шоу, пойдете?

— Если позовут, возможно и поучаствую еще в каком-нибудь телевизионном проекте. Но вообще сейчас я реагирую на происходящее в мире. Плотно занят социальной работой, близко общаюсь с такой организацией, как Общероссийский народный фронт, занимаюсь гуманитарной помощью. Я как гражданин России разделяю позицию наших руководителей и верховного главнокомандующего армии.

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