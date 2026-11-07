Против организаторов выставки в США подали иск из-за свадебного платья принцессы Дианы

Создательница свадебного платья принцессы Дианы Элизабет Эмануэль подала в суд на организаторов выставки в Лас-Вегасе, сообщает Daily Mail. Поводом стал полноразмерный повтор наряда, который изготовила бельгийская художница Изабель де Боршграв.

Эмануэль обвиняет пять компаний, связанных с выставкой о принцессе Диане и членах королевской семьи, в незаконном использовании ее работ. По словам модельера, организаторы не получили разрешения.

Особое возмущение Элизабет вызвало то, как разместили длинный шлейф повтора. Его положили под прозрачный настил, по которому ходят посетители выставки. Эмануэль считает такое обращение с ее работой недопустимым.

Переговоры об использовании повтора платья начались в 2019 году, но не увенчались успехом. После этого, по словам Эмануэль, организаторы обратились к ее бывшему мужу Дэвиду. Модельер уверена, что он не имел права давать разрешение. Кроме того, Эмануэль предъявляет претензии и по другим нарядам принцессы, которые, как она заявила, тоже использовали на выставке без согласия.

Оригинальное платье Диана надела 29 июля 1981 года на свадьбу с принцем Чарльзом. Наряд сшили из шелковой тафты цвета слоновой кости. Его отличительные черты — пышные рукава и шлейф длиной около 7,5 метра. Платье стало одним из самых узнаваемых свадебных образов в истории королевской семьи.

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