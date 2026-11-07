21-летняя жена Торнике Квитатиани прокомментировала слухи о пластической операции

Девушку обвиняли в том, что она изменила форму носа с помощью хирургии. На это Диана ответила категорично.

«Нет, нос я не делала, никаких хирургических вмешательств не было!», — заявила Диана.

Напомним, о свадьбе Кардавы и Квитатиани стало известно 11 сентября. Торжество прошло в загородном комплексе в Подмосковье. После свадьбы молодожены отправились в медовый месяц на Мальдивы. Разница в возрасте между супругами составляет 13 лет.

Кардава родилась в Калуге. Три года назад она участвовала в телешоу «Кондитер», где представила судьям японский торт. Сейчас девушка учится на кафедре международной журналистики в МГИМО. До свадьбы с Квитатиани она вела непубличный образ жизни и старалась не привлекать к себе лишнего внимания.

Ранее певица Ирина Дубцова опровергла слухи о пластических операциях.