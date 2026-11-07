В Сантьяго нашли мертвым оскароносного режиссера Себастьяна Лелио

Чилийский режиссер Себастьян Лелио скончался в возрасте 52 лет. О смерти кинематографиста сообщил телеканал TVN.

Тело Лелио обнаружила его спутница, актриса Амалия Кассай, в доме в районе Лас-Кондес в Сантьяго. По ее словам, причиной смерти стали проблемы со здоровьем.

Лелио получил международное признание благодаря фильмам «Глория» и «Фантастическая женщина», которая принесла ему премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. Это вторая чилийская лента, удостоенная награды американской киноакадемии. За свою карьеру режиссер снял более десяти фильмов и сериалов.

Смерть Лелио стала ударом для мирового кинематографа. Коллеги и поклонники отмечают его вклад в чилийское и мировое кино. О дате и месте прощания с режиссером пока не сообщается.

Ранее стало известно о смерти американской актрисы Киммари Джонсон.