Лукашенко заявил о недопустимости повторения революционных сценариев в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о недопустимости повторения революционных сценариев в республике. Об этом информирует агентство БЕЛТА, сообщила Lenta.ru.

По словам белорусского лидера, страна не должна пережить новые революции. При этом он обратил внимание на исторический контекст: события 1917 года, по его оценке, дали Белоруссии шанс на обретение независимости, и в конечном счете этот шанс был реализован.

«Лимит на революции закончился давно. Я не сторонник революции и, как историк, я не хочу, чтобы это повторилось у нас», — сказал глава государства. Таким образом, он прокомментировал годовщину Октябрьской революции, которая в Белоруссии продолжает праздноваться как официальный праздник.

По данным издания, ранее Лукашенко уже затрагивал тему революций и их последствий. В частности, он заявлял, что эскалация конфликта на Украине способна привести к третьей мировой войне. Однако при этом глава государства выражал уверенность, что боевые действия завершатся уже в ближайшие месяцы.

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